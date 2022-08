Finala Stand-up Revolution sezonul 1, 7 august 2022. Tavi Perțea, polițistul pregătit să ia premiul. „Banii sunt suma întreagă?”

După o intrare specială și cu puțină coregrafie, Tavi Perțea a întrat în lupta pentru titlul de câștigătorul Stand-Up Revolution sezonul 1. De profesie polițist, el este printre puținii concurenți care nu au deloc experiență pe scenă, dar compensează cu talentul lui nativ de povestitor.

„Vreau să vă spun că am fost cu domnul Vio la carturi și a fost nebunie. Dacă aveam cotor de procese verbale la mine, îmi făceam norma pe o lună întragă. Vio nu a purtat centura de siguranță, au fost două accidente de circulație, depășiri în curbă, dacă era drum public nu pleca niciunul cu permisul acasă”, a povestit Tavi Perțea.

Concurentul lui Vio a dezvăluit și ce ar face cu banii, dacă ar câștiga marele premiu: „Nu știu, încă nu mi-a spus soția. Până la urmă, ce șanse am eu? Eu sunt polițist, eu nu fac glume, toți ceilalți contracandidați sunt comedianți profesioniști sau au urcat pe scenă la show-uri, sunt oameni care au plătit să îi vadă. La mine sunt oameni care mă plătesc să nu mă vadă”, a fost gluma care a stârnit laudele juraților.

„Banii ăștia de la premiu sunt suma întreagă, sau dacă îi iau în 15 zile îmi dați jumate”, a mai glumit el.

Jurizare Tavi Perțea în Finala Stand-Up Revolution sezonul 1

„M-a prins, m-a furat, tu ai un avantaj pe care ceilalți concurenți nu îl au. Tu îi dai cu girofar, efectiv te apuci să zici și nu te mai oprești. Mi-a plăcut energia, m-a prins la un moment dat, dar un pic obositor. M-a nenorocit morișca asta un pic”, a spus Teo.

„Ești un povestitor înnăscut. Am văzut nunta la care au fost oamenii ăștia, am văzut mașina. Cred că era puțin cald, nu știu dacă mergea aerul condiționat. Am văzut tot”, a adăugat și Dan Badea.

