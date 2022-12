Semifinala Stand-Up Revolution sezonul 2, 16 decembrie 2022. Ei sunt primii concurenți care merg în finala show-ului

În semifinala Stand-Up Revolution din 16 decembrie 2022, au avut loc patru dueluri. Iată cine sunt primii finaliști ai show-ului.

Ce concurenți merg în finală după duelurile din prima semifinală Stand-Up Revolution, din 16 decembrie 2022

Patru dueluri spectaculoase au avut loc în semifinala din 16 decembrie 2022: Dan Birtaș VS Bogzi, Ioana State VS Andreea Curea, George Mesaroș VS Teodor Abagiu, George Dumitru VS Geo Adrian, Johny Romano VS Mariah Girouard.

Dan Birtaș VS Bogzi. Cine a câștigat duelul din prima semifinală a sezonului 2 Stand-Up Revolution, din 16 decembrie 2022

Cei doi concurenți nu au fost încântați de faptul că urmează să se dueleze. ”M-am întristat foarte mult pentru că Bogzi îmi e prieten bun și e greu. Partea bună e că suntem prieteni, unul dintre noi o să meargă mai departe.”, a zis Dan Birtaș.

Bogzi e de aceeași părere: ”Chiar preferam să nu se întâmple că e nașpa, na, să concurenzi prieteni, să ne duelăm.”

Primul care a urcat pe scenă a fost Dan Birtaș, care i-a făcut pe concurenții din culise să spună că e foarte bun.

”Voi ați plâns după ce v-ați despărțit sau sunteți psihopați? Eu am plâns. Lumea zice că timpul vindecă rănile, mie mi s-a părut mai degrabă că mi le-a îngropat, cum încearcă câinele meu să îngroape mâncarea în parchet. Așa cu nasul, prost. Câinele îmi aduce aminte de foste relații. Merg cu el pe stradă, el se desparte de ce a mâncat și eu trebuie să strâng. În punga aia văd doar traume vechi, de rahat. Trebuie să merg înainte, cu capul sus, ca și cum nu aș căra nimic după mine de ani de zile. Nu vreau să calce altcineva în ce am pățit eu. Eu nu știu dacă aveți câini, că nu știu ce aveți acasă fiecare...”, a început Dan Birțaș numărul de stand-up comedy în prima semifinală Stand-Up Revolution din 16 decembrie 2022.

Bogzi: ”Există, în afara locului ăstuia, în sălbăticie, și relații mai puțin fericite. Sunt alea despre care când vă întâlniți, vă întrebați: ”Bă, dar ăștia mai sunt împreună?”. Eu le zic relații de prea lungă durată, așa le-am denumit eu. Că dacă ajungi într-un punct... Dacă îți e mai frică de faptul că ți-ai uitat telefonul deblocat pe masă decât de factura la curent, s-ar putea să fii într-o relație.. Știi, când ajungeți acasă cu mașină și tu o lași pe ea la scară și mai cauți o oră loc de parcare, deși sunt locuri de parcare. Sunt oameni care sunt în relații de genul ăsta și cred că soluția pentru cuplul lor e să facă un copil. E periculos, vă dați seama, se pot naște copiii ăia cu probleme, cu deficiență de părinți, orfanism, e foarte periculos.”

Iată cum au votat jurații:

Dan Badea l-a ales pe Dan Birtaș

Maria Popovici l-a votat pe Bogzi

Costel l-a votat pe Dan Birtaș.

Astfel, în finala Stand-Up Revolution va merge Dan Birtaș, din echipa lui Vio.

Ioana State VS Andreea Curea. Cine a câștigat duelul din prima semifinală a sezonului 2 Stand-Up Revolution, din 16 decembrie 2022

În prima semifinală Stand-Up Revolution sezonul 2, Ioana State s-a duelat cu Andreea Curea, cea pe care a scos-o din competiție în etapa de bootcamp. ”Asta este mâna destinului. E șana pentru revanșă”, a zis Costel.

”Mie îmi plac femeile, chiar îmi plac femeile puternice. Nu mă refer la alea care își desfac singure paharele cu zacuscă sau sparg lemne. Alea sunt doar independente și nu prea cred în ele, sinceră să fiu. Cum nu cred în oamenii care trec pe lângă o biserică și se închină, dar fără să intre în ea. De zici că se miră, ”ia uite frate, încă o biserică... ești nebun?!. Uite câte biserici, ești prost?! O catedrală ne mai lipsea. Ah, stai așa”. Chiar îmi plac femeile care știu ce vor de la viață. Care atunci când își place ceva de la viață își iau, și când le place o marcă de parfum sună sponsorul. Alea sunt femeile mele preferate.”, a sunat o parte din numărul Ioanei State.

”Este atât de greu să nu o placi pe femeia asta. Este efectiv o bomboană. E ceva incredibil”, a zis Teo după numărul de stand-up comedy al Ioanei State. Curând, în fața juraților a venit și Andreea Curea.

”M-am mutat în Manastur, este un cartier din Cluj. E pentru Cluj ceea ce e Palestina pentru restul lumii. Pentru că e mereu scandal și nimănui nu îi mai pasă de ce. De când m-am mutat în Manastur, am ocazia să gătesc mult mai des acasă pentru că toate restaurantele care îmi plăceau erau ceva de genul: ”Bună ziua, livrați în Manastur?/ Nu.”, după care nu au mai zis nimic pentru că și-au dat seama că nu vor să vorbească cu nimeni din Manastur și mi-au blocat numărul. Dar pot să înțeleg.”, a spus Andreea pe scena show-ului de la Antena 1.

Iată cum au votat jurații:

Dan Badea a votat-o Ioana State

Costel a votat Andreea Curea

Teo a ales Ioana State

Maria Popovici a votat Ioana State

Vio a votat Ioana State.

În finala Stand-up Revolution merge Ioana State. Dan Badea e sigur că a sa concurentă va câștiga competiție, însă Maria Popovici l-a contrazis.

George Mesaroș VS Teodor Abagiu. Cine merge în finala Stand-Up Revolution după prima semifinală din 16 decembrie 2022

”După cum v-am zis data trecută, eu mă străduiesc să fiu un om mai sănătos și exact pentru scopul ăsta eu mă duc la sală. Nu știu dacă voi știți, dar la sală există un exercițiu inventat chiar de către noi românii. Se cheamă îndreptări românești. Numai noi românii ne putem da șmecheri că am putut inventa ridicatul de pe jos. Nu pot să nu observ cum mișcarea asta seamănă suspect de mult cu culesul de căpșuni.

Când merg la sală, am observat o chestie, e plin de tipi din ăștia, super făcuți, care par foarte agresivi, intimidanți așa. Unde mă duc eu sunt și mafioți, dar cât ești la sală, ăștia sunt cei mai de treabă oameni din lume, îți dau sfaturi și mă gândeam că atât de treabă sunt mafioții ăștia, câtă vreme sunt la sală, că am putea reduce rata de criminalitate dacă am putea să lăsăm pe stradă la întâmplare gantere, haltere”, a spus George Mesaroș în numărul din prima semifinală Stand-Up Revolution sezonul 2.

Și Teodor Abagiu a urcat pe scenă plin de energie. Iată cum i-a făcut pe jurații Stand-Up Revolution să râdă:

”Știți magazinele care au numele proprietarului? Sunt La Costel, La Maria, La Dan Badea, că se întâmplă? Ce mă enervează pe mine la magazinele astea este că dacă mă întreabă cineva unde merg, nu pot să zic La Costel, trebuie să zic la La Costel. Și mie nu-mi place să cânt ca să fac cumpărăturile. Am găsit de curând un restaurant minunat, singura problemă e că se numește La Laura și m-a întrebat prietena mea unde mergem să mâncăm. I-am spus că mergem la La Laura și m-a întrebat dacă am băut. I-am spus că nu, că mergem la La Laura. Și m-a întrebat dacă am un AVC și i-am spus că nu, că mergem la La Laura. Și m-a întrebat dacă sunt ok și i-am zis gata, mergem acasă, supă la plic și penis mic.”

Iată cum au votat jurații:

Dan Badea l-a votat pe George Mezaroș

Vio a votat pe Teodor Abagiu

Teo a ales George Mesaroș

Maria Popovici a votat George Mezaroș.

Finalistul este George Mezaroș, care se va lupta în finală pentru marele premiu al show-ului Stand-Up Revolution. ”Aici m-am ofticat, putea mai mult”, a spus Vio.

George Dumitru VS Geo Adrian. Cine a câștigat duelul din prima semifinală a sezonului 2 Stand-Up Revolution, din 16 decembrie 2022

George Dumitru a fost cel care a dat start penultimului duel din prima semifinală Stand-Up Revolution sezonul 2: ”Data trecută vă spuneam despre faptul că am o iubită, încă o am. E încă iubita mea, suntem de cinci ani împreună. E foarte ciudat, atunci când ești de mult timp împreună cu cineva, treci peste toate certurile alea stresante, foarte aiurea, alea în care pierzi nopțile, drame, nenorociri. Ajung să te enerveze chestii care nu ar trebui să te enerveze în mod normal. Pe mine mă enervează că iubita mea visează mai interesant decât mine, la nivelul ăsta s-a ajuns. Ea în fiecare seară pare că merge la film, toate visele ei au buget de Marvel. Nu știu cum reușește, cu prințese, dragoni, vampiri, Jason Momoa. Toate visele ei îl includ pe Jason Momoa, nu înțeleg exact cum reușește. Ia toate castingurile la visele ei. Nu-l suport. Nu mă deranjează că iubita mea visează mai frumos decât mine, ce mă deranjează e că trebuie să-mi povestească fiecare vis”.

Geo Adrian a urcat și el pe scenă: ”Mie nu-mi plac deloc cuplurile de îndrăgostiți. Nu-mi plac pentru că își exagerează sentimentele. Cuplurile de îndrăgostiți spun ”ești soarele meu, ești luna și toate stelele”. Pe bune?! El?! Mircea, care uneori face biluțe de muci și le pune pe piept, ca să aibă cu ce să se joace la Asia Express? El e soarele tău?! Sau spun lucruri de genul: ”Ești totul meu, ești infinitul și dincolo”. Pe bune?! Ea? Mihaela, care uneori nu-și epilează mustața ca să-i mai acopere din herpes? Ea e infinitul tău? Eu cred că în relații lucrurile ar trebui să fie mult mai simple. Oamenii ar trebui să-și spună lucruri sincere, de genul: ”Nu ești chiar totul meu, dar nu ești nici nimic, ești un ceva” sau ”Poate că soare e mult, dar un bec de 75w tot ești”. Iarăși, în relații există promisiuni grandioase. Nu, promisiunile trebuie să fie sincere: ”Promit să țin la tine până când încep să țin la altul”.”

Iată cum au votat jurații:

Costel a ales Geo Adrian

Vio a votat George Dumitru

Dan Badea a ales Geo Adrian

Maria Popovici a votat George Dumitru.

Teo a votat George Dumitru.

George Dumitru este finalistul din echipa lui Vio.

Johny Romano VS Mariah Girouard. Ce concurent merge în finala Stand-Up Revolution

Johny Romano a urcat primul pe scenă: ”Eu nu am trecut ușor prin viață, mereu e greu. Mereu se întâmplă ceva, sunt păgubos eu ca persoană, dar am de mic un personaj înăuntrul meu care zice ”hai, ho, mă”. De exemplu, ieri am întârziat puțin la repetiții, s-a supărat doamna Adriana Trandafir pe mine. M-am întristat, uite am supărat-o pe femeia asta minunată, vin eu să o supăr pe Adriana Trandafir. Și în capul meu mi-am zis, ”bă, ești prost, ai supărat-o pe Adriana Trandafir, jegosule. Jegosule, anul trecut vindeai haine, anul ăsta o superi pe Adriana Trandafir.”. Această perspectivă, care există înăuntrul meu, mereu râde de mine.

Acum o săptămână de zile, mă sună sora mea panicată. Sora mea fiind mică, are 16 ani și mă sună panicată: ”Ionuț, Ionuț, a venit o din asta și au lăsat la poștă ceva, cu drepturi, cu din astea, îmi e frică, cutare. M-am panicat toată ziua, am fost agitat, nu am putut să mă concentrez la nimic, cu gândul: ”Mamă, de ce m-o căuta garda pe mine că n-am făcut nimic”. Și, în fine, la repetiții acolo zbiarăte cu tocurile în picioare, greutăți, dăi cântă, nu puteam să mă concentrez, vorbea lumea cu mine, nu auzeam că mă gândeam dacă mă duc la pușcărie acum e rău, puteam să mă duc anul trecut când vindeam haine pe stradă, era mai ok. Mă duc acum aiurea, a prost. (...) În fine, îmi iau foaia, erau drepturile muzicale de la ceva. M-am liniștit, uite bă țiganii, am crezut că mă duc la pușcărie. Mi-au zis că primești vreo 12 lei, odată la ceva timp”.

Apoi, concurenta Mariei Popovici și-a făcut numărul de stand-up comedy: ”Este un tip care stă mereu în fața clădirii unde lucrez și salută oamenii, în fiecare zi le spune ”Bună dimineața”. Când ajunge la mine, are un salut special: ”Îmi plac sânii tăi”. Și mă gândesc: ”ce drăguț din partea ta. De unde ai știut că sânii mei vorbesc engleză?”. Locuiesc acolo de cinci ani, dar sunt din Statele Unite. Sunt dintr-un stat numit Massachusetts. (...) Avem multe droguri acolo, multe droguri și în familie. Când mama era adolescentă, ea și prietenii ei erau dependenți de droguri. Cred că dependenții de droguri au o reputație proastă. Mulți spun că sunt leneși sau nemotivați, dar nu cred că este adevărat. Mama și prietenii ei erau foarte ambițioși. Au vrut să fie antreprenori și au făcut ceea ce face un copil american descurcăreț: au puz bazele unui cartel de narcotice.”

Iată cum au votat jurații:

Teo a ales Johny Romano

Vio a ales Mariah Girouard

Dan Badea a votat Johny Romano

Costel a votat Johny Romano

Maria Popovici a votat Mariah Girouard.

