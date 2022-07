Semifinala Stand-up Revolution sezonul 1, 31 iulie 2022. Madalin Cârje vs. Alexandru Dobrotă, duelul prieteniei. Ce a observat Vio

În urma tragerii la sorți, ultimul duel din prima semifinală de la Stand-Up Revolution se dă între Madalin Cârje (team Teo) și Alexandru Dobrotă (team Dan Badea).

Concurenții au fost foarte triști la aflarea veștii pentru că sunt foarte buni prieteni și sperau să meargă împreună în finală. Din păcate, unul a trebuit să părăsească concursul.

Madalin Cârje și Alexandru Dobrotă, duelul care le-a stârnit amintiri juraților

„Nu-mi vine să cred că am ajuns până aici. Și nu mă refer la semifinală, așa în viață, în general. Pentru cei care nu știu, am mai zis și o s-o repet, de fiecare dată când mă pot victimiza, o să o repet, trebuia să mor când aveam 12 ani, dar de 13 ani trăiesc la negru, m-a uitat Dumnezeu pe pământ. Eu sunt campion la cele mai multe oglinzi sparte, 10 ani de ghinion, nu contează, efectiv”, a spus Madalin Cârje.

„Mă enervează foarte tare fetele alea pe Instagram care postează o poză cu Prosecco, la piscină, cu „Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima”. Ăla e citat de pus în spital, maxim. Sau dacă nu ai flamingoul ăla sub tine, să văd cum te îneci”, au fost replicile cu care concurentul lui Teo a stârnit hohote de râs.

Adversarul și prietenul lui, Alexandru Dobrotă a intrat pe scenă să îi dea replica.

„Cazul meu social nu e că am avut probleme cu inima când eram mic. Cazul meu social e că am muncit la cazino acum câțiva ani. Am muncit la păcănele. Nu e ca și cum am muncit la black jack, doar duceam cafele oamenilor cu 10 clase, dar nu erau toți așa. Unii dintre ei mai beau și capuccino”, a spus și Alexandru Dobrotă

„Ce am observat, cât am muncit acolo, e că vin foarte multe tipologii de oameni să joace la păcănele. Bine, eu ca angajat atunci aveam doar două maric categorii: ăia care lăsau bacșiș și ăia care își beau cafeaua cu lapte și scuipat”, a fost povestea pe care a mizat concurentul lui Dan Badea.

Jurizare Madalin Cârje vs. Alexandru Dobrotă la Stand-Up Revolution

„Mă enervează duelul ăsta. Mă enervează la culme pentru că văd în Cătălin emoția pe care o am și eu când e presiune. Mă termină chestia asta, mă pierd. Ai fost un pic înfrânt”, a dezvăluit Costel.

„Sunteți amândoi foarte simpatici, doar că fără urmă de îndoială, Dobrotă îmi aduce aminte de mine”, a mărturisit și Vio.

În urma votului publicului, următorul concurent care merge în semifinală, din echipa lui Dan Badea este Alexandru Dobrotă.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.