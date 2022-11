Stand-Up Revolution Celebrity, 28 noiembrie 2022. Dan Badea a plâns după roastul fără milă al soției Mădălina: ”Doamne, iubita”

”Sunt Mădălina și sunt soția celui mai mare comediant din România. Nu ca înălțime, ca avengură: Dan Badea. Am venit să mă distrez, la voi tot timpul este distracție, e frumos, îmi place atmosfera de la Stand-Up Revolution. Mai mult de atât, noi suntem prieteni, ei sunt prieteni între ei. Facem foarte mult evenimente împreună, am fost la foarte multe petreceri împreună. Suntem toți prieteni. Îmi era într-un fel dor de ei, am fost ultima dată la nunta lui Costel, unde am râs. Doamne cât s-a râs la nunta lui Costel, ne-am distrat foarte tare până la cinci dimineața. Îmi era dor de glumele lor, atmosfera pe care ei o fac, așa că iată-mă”, a zis Mădălina Badea la testimonial.

Dan Badea a recunoscut-o imediat ce a pășit pe scena Stand-Up Revolution. De asemenea, Maria Popovici și-a dat seama cine e vedeta. ”Pentru cine nu mă cunoaște, sunt soția unuia dintre jurați. Și nu, nu sunt Mincu.”, a spus Mădălina.

Imediat ce wall-ul s-a ridicat, Dan Badea a mers, a pupat mâna soției și a îmbrățișat-o, vizibil emoționat.

Mădălina Badea a făcut show la Stand-Up Revolution Celebrity, 28 noiembrie 2022

”Da, este adevărat, soțul meu, acum toată lumea știe că este Dan Badea. Soțul meu este mai scund decât mine, wow șoc. (...) Unii oameni comenteaza că suntem un cuplu atipic doar pentru că sunt eu mai înaltă, dar să știți că eu nu am o problemă cu asta. Mai ales că nu sunt singura, și Antonia și-a luat un soț mai scund decât ea, doar că eu am ales varianta pe alb. De 7 ani sunt împreună cu soțul meu și, alături de el, am intrat în această familie a stand-up-ului din România. (...) Ca în orice familie, există și telenovele. Pentru că nu au voie să fure glume unii de la alții, comedianții din România și-au furat iubitele. Micutzu și-a luat iubita de la Banciu, Sergiu de la Teo, Costel și-a luat soția de la Teo, Bobonete și-a luat glumele de la toți.”, a continuat Mădălina Badea.

După ce i-a luat la roast pe ceilalți jurați, Mădălina s-a întors la ”Dănuț”: ”Am acceptat să fiu cu el pentru că este un tip sincer. Când ne-am cunoscut, mi-a vorbit ore în șir despre angoasele lui. Eu le spun angoase, el le spune foste. Când l-am cunoscut pe Dănuț, l-am căutat pe Google și încă mai primesc reclame la avocați pentru divorț. Când am fost cu Dănuț la notar, să ne cumpărăm casă, m-a ținut strâns de mână de parcă îl înșelasem cu cel mai bun prieten. Când nu îmi vorbea despre angoasele lui, îmi vorbea despre versurile pe care el le-a scris. Da, eu m-am îndrăgostit și de Dan Badea poetul. A scris versuri pentru gașca mea, pentru body and soul, vă citez: ”La stânga femei, te uiți fără să vrei/ La dreapta femei, ce altceva mai vrei?!”. (...) Dănuț este singurul comediant din lume care plânge la o emisiune de umor. Acasă plânge când vine factura la curent. Apropo, mulți spun că stau cu el pentru bani. Este adevărat. L-am împrumutat la început și aștept să mi-i dea înapoi. (...) În buletin este Badea Robert Cristian, adevăratul Dan Badea este fiul nostru. Are 3 ani și jumătate și îl iubim enorm. Dan Badea, te iubesc.

Dan Badea a plâns după roastul fără milă al soției Mădălina: ”Doamne, iubita”

În acel moment, Dan Badea s-a ridicat de la masa juriului și a mers la soția sa. ”Ai fost extraordinară. Să vezi ce-ți fac acasă. Nu mai... Mă mir că mai merg.”, i-a spus comediantul.

”Doamnelor și domnilor, soția mea, Mădălina Badea. Mamă”, a zis Dan Badea făcând plecăciuni.

În timp ce Mădălina mulțumea juraților pentru activitatea lor și modul în care ajută publicul să râdă și să uite de griji, Dan Badea a început să plângă.

”Uite că am plâns și la emisiunea asta”, a concluzionat juratul Stand-Up Revolution. ”Te iubesc foarte mult. Doamne, doamne, măi iubita”, i-a mărturisit mândru soției sale.

Program Antena 1 pe 28, 29, 30 noiembrie și 1 decembrie 2022

De pe 28 noiembrie 2022, Antena 1 sărbătoreşte în familie cu patru ediţii speciale de roast. Luni se difuzează Stand-Up Revolution – Celebrities Twist și în următoarele zile, pe 29 noiembrie, 30 noiembrie și 1 decembrie, Râzi cu ROaST de ziua noastră, Râzi cu ROaST de Sărbătoare, România, respectiv râzi cu ROaST.

Pe 28 noiembrie, de la 20:30, cel mai urmărit show culinar din România, Chefi la cuţite, duce emoţiile şi orgoliile la cele mai înalte grade, într-un maraton de 4 ediţii consecutive la finalul cărora, pe 1 decembrie, telespectatorii Antena 1 vor afla în ce sclipiri preţioase va străluci marea finală și numele marelui câștigător de anul acesta. Mai multe detalii AICI.