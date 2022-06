Stand-up Revolution sezonul 1, 5 iunie 2022. Care este clasamentul după primele două ediții din cel mai tare show de comedie

La începutul ediției 2 de Stand-Up Revolution, prezentatoarea Ilona Brezoianu a spus care e clasamentul după prima ediție de comedie. Costel are 3 concurenți, Teo are unul, Dan Badea are tot un concurent, iar Vio are și el tot unul.

Costel, juratul Stand-Up Revolution a urcat pe scenă pentru a face stand-up, stârnind hohote de râs. El a povestit că în urmă cu puțin timp băieții lui au făcut vărsat de vânt, iar el a luat boala de la ei. Deși el știa de la mama lui că avusese toate bolile copilăriei, se pare că tot s-a îmbolnăvit.

La sfârșitul ediției 2 de Stand-Up Revolution, clasamentul stă în felul următor:

Costel are 3 concurenți, Teo are 2 , Vio are 3 și Dan Badea are 3 concurenți.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.