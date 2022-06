Stand-up Revolution | Sezonul 1, 5 iunie 2022. Costel Bojog, poveste despre bolile copilăriei

În episodul 2 de la Stand-up Revolution - sezonul 1 din 5 iunie 2022, Costel Bojog, juratul emisiunii, a fost și invitatul special: Am venit să va vorbesc despre bolile din copilărie... Eu eram convins că am făcut toate bolile.... Am refuzat să cread că am vărsat de vânt, am zis că am toxi-infecție alimentară. Am mâncat zacuscă cu tot cu mucegai. (…) Am mâncat fluturele aseară. Simțeam nevoia de fluturi în stomac. Înțelegi unde bat?”"

Duminica, 05.06.2022, 13:47