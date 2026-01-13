Antena Căutare
Home Survivor Stiri Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026

Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026

Iustin Hands, concurentul care a fost eliminat primul de la Survivor România 2026, a dezvăluit care a fost motivul pentru care a simțit că aventura lui în Republica Dominicană s-a încheiat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 12:21 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 13:44

Cântărețul care a făcut parte din echipa Faimoșilor a fost primul concurent eliminat de la Survivor 2026.

Iustin de la trupa Hands a demonstrat că este un concurent puternic, determinat și curajos. Deși știa că echipei lui o să îi fie greu fără el, acesta le-a cerut Faimoșilor să îl voteze pentru a pleca acasă pentru că nu simțea că vrea să mai rămână.

Cine este Mara, iubita lui Iustin Hands pentru care acesta a plâns la Survivor 2026

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 12 ianuarie 2026. Iustin, primul interviu la cald: Am cedat! Dorul m-a învins!

Iustin a dezvăluit că a avut un vis în care îi apărea Mara, iubita lui, și a zis că nu vrea să ignore aceste semne și crede că a sosit momentul pentru el să plece acasă. Prin urmare, înainte de duel, el le-a transmis colegilor săi de echipă că își dorește foarte tare să se întoarcă în țară.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iustin Hands, Radu Iustin Câmpeanu pe numele său real, a întâmpinat ziua duelului cu emoții mari, sperând să fie eliminat pentru a merge acasă la Mara.

„Eu nu vreau să ignor semnele astea”, spunea Iustin Hands înainte de eliminare.

Războinicii au câștigat proba de imunitatea, iar Faimoșii au fost nevoiți să intre în cursa de eliminare. Iustin Hands a avut-o ca adversar pe Larisa Uță, decizie luată de Marina Dina, concurenta care a câștigat imunitatea individuală. Ea a fost cea care a decis cine intră la duel.

Laria Uță și Iustin Hands s-au luptat pentru a rămâne în competiție, dar Iustin deja își dorea plecarea. Concentrarea și rezistența fizică le-au fost puse la încercare celor doi concurenți în cele două runde de duel. Iustin a fost înfrânt, acceptând decizia cu asumare și maturitate.

Înainte de consiliul pentru eliminare, Iustin Hands a povestit că și-a visat iubita, pe Mara, și a știut că acesta e semnul de care avea nevoie pentru a-și dori să plece acasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 12 ianuarie 2026. Culisele primei eliminări de la Survivor. Iustin, regret sau eliberare?

„Simt că poate trebuia să se întâmple așa”, a mai zis concurentul Survivor 2026.

După eliminare, în prima noapte după Survivor, Iustin a spus că nu îi pasă de mâncare și vrea doar să o audă pe Mara, iubita lui.

„Mi-a fost atât de dor de glasul ei, nu pot să explic. E foarte dificil. Este prima oară în viața mea când simt ceva atât de intens legat de persoana cu care sunt. Vreau să fie mereu prima persoană pe care să o sun pentru tot restul vieții. (...) Mara pentru mine este stâlpul meu, e puterea mea, este motivul pentru care trag să fie mai bine, e motivul pentru care mă schimb în mai bine”, a zis Iustin, izbucnind în lacrimi de dor pentru iubita lui.

Profund îndrăgostit și de-a dreptul copleșit de emoție când i-a auzit pentru prima oară glasul iubitei lui după Survivor 2026, Iustin Hands a înduioșat inimile a milioane de fani care i-au urmărit parcursul în emisiune.

Iustin și Mara formează un cuplu de mai mult timp și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.

colaj iustin hands

Citește și: Survivor - Povești din Junglă, 12 ianuarie 2026. Prima noapte după Survivor a lui Iustin! Revenirea în realitate: Șoc total

Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar” Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Observatornews.ro Un gigant american iese de pe piața din România: 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Un gigant american iese de pe piața din România: 1.000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
Antena 3 Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii
Somon sau pui. Care este cea mai bună sursă de proteine pentru sănătatea inimii Catine.ro
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la...
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta
Salvia este sacră. Cum să elimini blocajele energetice din casă și să atragi vibrații pozitive în viața ta Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani
Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x