Cine e și cum arată iubita pentru care Iustin Hands a plâns cât timp a fost la Survivor România 2026

Iustin Hands, concurentul care a fost eliminat primul de la Survivor România 2026, a dezvăluit care a fost motivul pentru care a simțit că aventura lui în Republica Dominicană s-a încheiat.

Cântărețul care a făcut parte din echipa Faimoșilor a fost primul concurent eliminat de la Survivor 2026.

Iustin de la trupa Hands a demonstrat că este un concurent puternic, determinat și curajos. Deși știa că echipei lui o să îi fie greu fără el, acesta le-a cerut Faimoșilor să îl voteze pentru a pleca acasă pentru că nu simțea că vrea să mai rămână.

Cine este Mara, iubita lui Iustin Hands pentru care acesta a plâns la Survivor 2026

Iustin a dezvăluit că a avut un vis în care îi apărea Mara, iubita lui, și a zis că nu vrea să ignore aceste semne și crede că a sosit momentul pentru el să plece acasă. Prin urmare, înainte de duel, el le-a transmis colegilor săi de echipă că își dorește foarte tare să se întoarcă în țară.

Iustin Hands, Radu Iustin Câmpeanu pe numele său real, a întâmpinat ziua duelului cu emoții mari, sperând să fie eliminat pentru a merge acasă la Mara.

„Eu nu vreau să ignor semnele astea”, spunea Iustin Hands înainte de eliminare.

Războinicii au câștigat proba de imunitatea, iar Faimoșii au fost nevoiți să intre în cursa de eliminare. Iustin Hands a avut-o ca adversar pe Larisa Uță, decizie luată de Marina Dina, concurenta care a câștigat imunitatea individuală. Ea a fost cea care a decis cine intră la duel.

Laria Uță și Iustin Hands s-au luptat pentru a rămâne în competiție, dar Iustin deja își dorea plecarea. Concentrarea și rezistența fizică le-au fost puse la încercare celor doi concurenți în cele două runde de duel. Iustin a fost înfrânt, acceptând decizia cu asumare și maturitate.

Înainte de consiliul pentru eliminare, Iustin Hands a povestit că și-a visat iubita, pe Mara, și a știut că acesta e semnul de care avea nevoie pentru a-și dori să plece acasă.

„Simt că poate trebuia să se întâmple așa”, a mai zis concurentul Survivor 2026.

După eliminare, în prima noapte după Survivor, Iustin a spus că nu îi pasă de mâncare și vrea doar să o audă pe Mara, iubita lui.

„Mi-a fost atât de dor de glasul ei, nu pot să explic. E foarte dificil. Este prima oară în viața mea când simt ceva atât de intens legat de persoana cu care sunt. Vreau să fie mereu prima persoană pe care să o sun pentru tot restul vieții. (...) Mara pentru mine este stâlpul meu, e puterea mea, este motivul pentru care trag să fie mai bine, e motivul pentru care mă schimb în mai bine”, a zis Iustin, izbucnind în lacrimi de dor pentru iubita lui.

Profund îndrăgostit și de-a dreptul copleșit de emoție când i-a auzit pentru prima oară glasul iubitei lui după Survivor 2026, Iustin Hands a înduioșat inimile a milioane de fani care i-au urmărit parcursul în emisiune.

Iustin și Mara formează un cuplu de mai mult timp și trăiesc împreună o frumoasă poveste de dragoste.

