Home Survivor Stiri O nouă victorie a Faimoșilor în lupta pentru Imunitate. Un Războinic va părăsi Survivor! Show-ul, lider absolut de audiență

O nouă victorie a Faimoșilor în lupta pentru Imunitate. Un Războinic va părăsi Survivor! Show-ul, lider absolut de audiență

O nouă victorie a Faimoșilor în lupta pentru Imunitate, iar în această seară un Războinic va părăsi Survivor! Show-ul, lider absolut de audiență! Descoperă ce surprize aduce ediția din 15 martie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 10:56 | Actualizat Duminica, 15 Martie 2026, 12:12
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 15 martie 2026 a emisiunii Survivor | Antena 1

După două luni și jumătate în competiție, nu mai este vreme de adaptare, de momente care par prea dificile sau de clipe în care motivația să scadă. Concurenții au înțeles că fiecare joc este la fel de important și că fiecare zi în care nu reușesc să câștige, poate reprezenta o mare pierdere pentru parcursul lor în competiție. După ce Războinicii au început săptămâna cu multă putere, jocul de imunitate s-a dovedit prea dificil pentru ei, așa că diseară vor pierde un nou coechipier. Survivor continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la ora 20:00.

O nouă victorie a Faimoșilor în lupta pentru Imunitate. Un Războinic va părăsi Survivor! Show-ul, lider absolut de audiență. Ce surprize aduce ediția din 15 martie 2026

Cu 10 la 1, cel mai dur rezultat de la startul sezonului, Faimoșii și-au asigurat, încă o dată, liniștea la Consiliul Tribal și siguranța că nimeni nu va pleca din echipa lor. De cealaltă parte, albaștrii par să nu se mai regăsească la acest joc, legând înfrângere după înfrângere. Singurul care așteaptă cu bucurie rezultatul Duelului de astăzi este Andrei Beleuț, câștigătorul colanului de Imunitate personală și, automat, cel care va trimite un coleg la luptă.

Articolul continuă după reclamă

Cea de-a doua ediție din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:00 – 23:15, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.7 puncte de rating şi 20.2% cotă de piaţă, față de locul 2 care avea 4.6 puncte de rating și 16.4 cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.4 puncte de rating și 17.8% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.8 puncte de rating și 10.6% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 6.1 puncte de rating și 16.5% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de PRO TV, care înregistra 4.9 puncte de rating și 13.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:04, aproape 1.4 milioane de telespectatori erau atenți la jocul serii.

După ce victoriile s-au împărțit – fiecare trib câștigând câte o zi de competiție din această etapă, nu mai este loc de scuze. Triburile se întorc la joc pentru ultima recompensă a săptămânii pusă la bătaie. Despre ce este vorba, rămâne de văzut, în doar câteva ore, când vom afla și cine se va impune.

Tot atunci, conflictele mocnesc mai tare ca niciodată în tribul Războinicilor! CAV, Lucian și Ramona au multe reproșuri de aruncat, ceea ce face ca nimeni să nu fie sigur de locul în competiție. Pentru cine se va stinge flacăra?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
