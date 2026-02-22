Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!

Survivor, lider de audiență

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare. Cele două triburi au înțeles că supraviețuirea în jungla Dominicană depinde de ei și le aduc celor de acasă un show total, de trei ori pe săptămână. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu un joc greu și o eliminare încărcată de emoție!

Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!

Pentru a doua seară la rând, Faimoșii au reușit să obțină victoria, fără mari probleme! Cu un scor de 10 la 8, completat de Bianca Giurcanu, ei au obținut imunitatea și au siguranța că vor rămâne în această formulă, pentru cel puțin încă o etapă.

Războinicii se clatină tot mai tare! După înfrângere, au ajuns la jocul pentru imunitate personală, unde Maria Dumitru s-a impus la limită, în fața lui Nicu! Victoria îi asigură siguranța, însă îi oferă și oportunitatea de a face o alegere importantă la Consiliul Tribal.

Cea de-a doua seară din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:17, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.4 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.1 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.2 puncte de rating și 17.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating și 14.2% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:59, peste 1.3 milioane de telespectatori trăiau cu entuziasm aventura din jungla dominicană și lupta pentru rămânerea în competiție!

Să fie o săptămână roșie? Descoperim în doar câteva ore, atunci când Faimoșii vin la joc cu un gând clar – să obțină hrana pusă la bătaie și să completeze seria victoriilor începută vineri seara.

Războinicii sunt tot mai măcinați de probleme interne. După declarațiile clare că nu mai sunt o familie, ci doar o echipă care joacă împreună, ei au nevoie să gândească bine pe cine trimit la Duel! Pentru cine se va stinge flacăra?

