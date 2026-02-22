Antena Căutare
Home Survivor Stiri Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!

Diseară, Faimoșii caută să completeze săptămâna roșie, în timp ce Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!

Survivor, lider de audiență

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 22 Februarie 2026, 09:53 | Actualizat Duminica, 22 Februarie 2026, 09:54
Galerie
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Vor victorii și dau totul pe traseu. Vor hrană și sunt dispuși să lupte până la epuizare. Caută să obțină siguranța de a rămâne în show și nu se dau în spate de la nicio provocare. Cele două triburi au înțeles că supraviețuirea în jungla Dominicană depinde de ei și le aduc celor de acasă un show total, de trei ori pe săptămână. De la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Survivor revine cu un joc greu și o eliminare încărcată de emoție!

Războinicii se pregătesc de o nouă eliminare!

Pentru a doua seară la rând, Faimoșii au reușit să obțină victoria, fără mari probleme! Cu un scor de 10 la 8, completat de Bianca Giurcanu, ei au obținut imunitatea și au siguranța că vor rămâne în această formulă, pentru cel puțin încă o etapă.

Războinicii se clatină tot mai tare! După înfrângere, au ajuns la jocul pentru imunitate personală, unde Maria Dumitru s-a impus la limită, în fața lui Nicu! Victoria îi asigură siguranța, însă îi oferă și oportunitatea de a face o alegere importantă la Consiliul Tribal.

Articolul continuă după reclamă

Cea de-a doua seară din această săptămână a fost urmărită cu sufletul la gură de către întreaga țara, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 19:59 – 23:17, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.4 puncte de rating şi 19.4% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 5.1 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 6.2 puncte de rating și 17.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 5.2 puncte de rating și 14.2% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 20:59, peste 1.3 milioane de telespectatori trăiau cu entuziasm aventura din jungla dominicană și lupta pentru rămânerea în competiție!

Să fie o săptămână roșie? Descoperim în doar câteva ore, atunci când Faimoșii vin la joc cu un gând clar – să obțină hrana pusă la bătaie și să completeze seria victoriilor începută vineri seara.

Războinicii sunt tot mai măcinați de probleme interne. După declarațiile clare că nu mai sunt o familie, ci doar o echipă care joacă împreună, ei au nevoie să gândească bine pe cine trimit la Duel! Pentru cine se va stinge flacăra?

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa:Kantar Media

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban All si National

Perioada 21 februarie 2026

Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna ...
Înapoi la Homepage
AS.ro Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Observatornews.ro STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Antena 3 Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie”
Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să...
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Ce
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x