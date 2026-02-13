Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”

Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune.

Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.

Începe săptămâna 6 la Survivor România 2026

Duminica trecută, din echipa albastră, în urma Duelului de Eliminare a plecat spre România, Niky, iar colegii vor admite că începe să le fie dor. ”Azi simțim lipsa lui Niky”, va mărturisi Patrice, în timp ce Bianca nu va uita că a fost ca o fiică pentru fosta ei colegă.

De cealaltă parte, sosirea Biancăi Giurcanu va fi comentată de Aris: ”am fost surprins când a zis Adi că o să vină încă o persoană. Când am văzut că este Bianca, am fost plăcut surprins. O știu de ceva timp”. Cum va fi pentru ea pe traseu, rămâne de văzut, mai ales că prima noapte, aparent, îi va fi prielnică: ”m-am odihnit destul de bine. Cred că o să mă adaptez destul de ușor”.

În tribul Războinicilor, nu mai e loc de liniște de când a sosit Vicențiu (CAV), iar în această seară încep urmările. Ce decizii au luat Nicu, Kaan și Adi Petre, ce părere vor avea Patrice sau Ramona? Și ce-l va face pe CAV să declare: ”aceste presiuni pe care le fac asupra mea îmi arată caracterul lor. Am să-i supun la stimuli, de câte ori am ocazia”, urmează să descoperim.

Un lucru e cert – totul trebuie lăsat în trib, deoarece pe teren nu va fi loc de scuze! Acolo se caută forță totală și concentrare la fiecare pas.

Doar câteva ore rămase până când Adi Vasile va da fluierul de start: ”o nouă săptămână în Republica Dominicană, un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”! Iar recompensa pusă la bătaie va face ca lupta să merite total! Cine se va impune, aflăm!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.