Antena Căutare
Home Survivor Stiri Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”

Diseară, la Survivor, Adi Vasile dă fluierul de start pentru ”un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”

Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 12:02 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 12:03
Galerie
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.

Începe săptămâna 6 la Survivor România 2026

Duminica trecută, din echipa albastră, în urma Duelului de Eliminare a plecat spre România, Niky, iar colegii vor admite că începe să le fie dor. ”Azi simțim lipsa lui Niky”, va mărturisi Patrice, în timp ce Bianca nu va uita că a fost ca o fiică pentru fosta ei colegă.

De cealaltă parte, sosirea Biancăi Giurcanu va fi comentată de Aris: ”am fost surprins când a zis Adi că o să vină încă o persoană. Când am văzut că este Bianca, am fost plăcut surprins. O știu de ceva timp”. Cum va fi pentru ea pe traseu, rămâne de văzut, mai ales că prima noapte, aparent, îi va fi prielnică: ”m-am odihnit destul de bine. Cred că o să mă adaptez destul de ușor”.

Articolul continuă după reclamă

În tribul Războinicilor, nu mai e loc de liniște de când a sosit Vicențiu (CAV), iar în această seară încep urmările. Ce decizii au luat Nicu, Kaan și Adi Petre, ce părere vor avea Patrice sau Ramona? Și ce-l va face pe CAV să declare: ”aceste presiuni pe care le fac asupra mea îmi arată caracterul lor. Am să-i supun la stimuli, de câte ori am ocazia”, urmează să descoperim.

Un lucru e cert – totul trebuie lăsat în trib, deoarece pe teren nu va fi loc de scuze! Acolo se caută forță totală și concentrare la fiecare pas.

Doar câteva ore rămase până când Adi Vasile va da fluierul de start: ”o nouă săptămână în Republica Dominicană, un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”! Iar recompensa pusă la bătaie va face ca lupta să merite total! Cine se va impune, aflăm!

concurenti survivor

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat...
Înapoi la Homepage
AS.ro Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: &#8220;Nu mi-a fost reținut carnetul&#8221;
Observatornews.ro Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Antena 3 Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat
Marina Dina se confruntă cu probleme de sănătate după Survivor 2026. Ce afecțiune mai veche i s-a declanșat
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie
Ce alimente nu este bine să congelezi. Sfaturi utile în bucătărie Catine.ro
Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026
Cum decurge recuperarea lui Călin Donca după eliminarea de la Survivor România 2026
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de... Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale
Tartă cu gem de căpșuni și decor cu inimioare, pentru momente speciale HelloTaste.ro
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS explică: „A apărut post-factum”
România a fost în recesiune tehnică și în 2024, pe vremea guvernului Ciolacu, dar nimeni n-a știut. INS... Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale
REPORTAJ: Dacă Sărăcia era vreun sfânt, avea vreo zece catedrale Jurnalul
Zi de vineri cu emoții uriașe pentru România la JO 2026! Cine intră în lupta pentru finală la Milano-Cortina
Zi de vineri cu emoții uriașe pentru România la JO 2026! Cine intră în lupta pentru finală la Milano-Cortina Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni
România intră din nou sub un val de aer siberian: dimineţi şi nopţi geroase. Prognoza meteo pentru 4 săptămâni Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească
Quiche Lorraine cu pui si ciuperci. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franțuzească HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine
Chiftele de broccoli cu sos de iaurt și lămâie. O gustare plină de vitamine Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x