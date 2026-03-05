Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Înșelătoria „sofisticată” care le poate goli conturile

Experți în securitate cibernetică au emis un avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone, din cauza unei înșelătorii „sofisticate”, ce le poate goli în doar câteva momente.

Potrivit experților, hackerii folosesc acum un tip de spyware numit Coruna pentru a prelua în secret controlul asupra dispozitivelor iPhone.

Coruna a fost identificat inițial de cercetătorii din cadrul Google Threat Intelligence Group (GTIG), scrie Daily Mail.

Programul spyware vizează dispozitive cu versiuni iOS lansate în perioada 2019 - 2023.

Ca urmare, experții recomandă utilizatorilor să-și actualizeze de urgență dispozitivele.

Articolul continuă după reclamă

Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone

Experții GTIG au urmărit acest spyware din 2025. Programul conține peste 20 de vulnerabilități care pot fi folosite pentru a pătrunde în dispozitivele Apple. Ceea ce permite hackerilor să ocolească protecțiile de securitate integrate.

Atacul a fost conceput, în parte, pentru a exploata browserul Safari al Apple. Poate fi declanșat în mai multe moduri, inclusiv atunci când un utilizator face clic pe un link malițios.

După ce e activat, programul poate fura fragmente de text și poate accesa informații sensibile, precum fotografii, notițe și date financiare stocate pe dispozitiv.

Citește și: FBI a emis un avertisment urgent pentru utilizatorii Gmail. De ce sunt în pericol mai ales de sărbători

În iulie 2025, un grup de spionaj rusesc a folosit instrumentul pentru a compromite site-uri ucrainene, în timp ce hackeri chinezi l-ar fi folosit prin platforme false de criptomonede, potrivit PCMag.

„Coruna e unul dintre cele mai semnificative exemple pe care le-am observat, în care capabilități sofisticate, de nivel spyware, s-au răspândit de la furnizori comerciali de supraveghere către actori statali și, în cele din urmă, către operațiuni criminale la scară largă,” au scris experții iVerify pe blog.

Potrivit GTIG, aceste vulnerabilități le permit atacatorilor să ocolească protecțiile integrate și să obțină acces profund la un dispozitiv fără ca utilizatorul să-și dea seama.

Cum se pot proteja utilizatorii iPhone

Cercetătorii de la firma de securitate cibernetică iVerify au realizat propria investigație asupra aceluiași spyware și spun că rezultatele lor confirmă raportul Google. Ei consideră că tehnologia e neobișnuit de avansată și seamănă cu instrumente utilizate, în mod normal, în operațiuni de supraveghere de nivel înalt.

Însă, în acest caz, aceleași tehnici par să se fi răspândit dincolo de scopul lor inițial și au ajuns în mâinile mai multor grupuri de hackeri.

Echipa a spus că acest tip de răspândire devine din ce în ce mai frecvent. Software-ul de supraveghere creat pentru operațiuni de informații poate uneori să fie scurs sau vândut pe piețe clandestine.

Atacul în sine este surprinzător de simplu din perspectiva utilizatorului, deoarece cercetătorii spun că victimele trebuiau doar să deschidă un site malițios pe iPhone pentru ca atacul să înceapă.

Pagina verifică în secret detalii despre dispozitiv, inclusiv modelul și versiunea software-ului Apple instalat. Dacă telefonul e vulnerabil, un cod ascuns pornește automat și începe procesul de preluare a controlului.

Odată intrat în telefon, spyware-ul instalează software suplimentar care le permite hackerilor să colecteze informații sensibile.

Citește și: Avertisment urgent pentru 1.8 miliarde de utilizatori iPhone. Mesajul care le-ar putea goli conturile în câteva secunde

Experții spun că majoritatea utilizatorilor se pot proteja prin actualizarea dispozitvelor. Google a declarat că acest kit de exploatare nu funcționează pe cele mai noi versiuni ale software-ului iOS de la Apple, care includ corecții pentru vulnerabilitățile folosite în atac.

Cercetătorii recomandă utilizatorilor de iPhone să instaleze cele mai recente actualizări imediat ce devin disponibile.

Pentru cei care nu pot face actualizarea imediat, experții sugerează activarea Lockdown Mode, o funcție de securitate Apple concepută pentru a bloca tentativele sofisticate de hacking.