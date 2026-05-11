Flacăra lui Marian Godină a fost stinsă la Survivor, aseară, într-o ediție, lider de audiență

Un show care devine mai dur cu fiecare etapă, o motivație care crește cu fiecare provocare depășită și concurenți care sunt tot mai puternici! | Antena 1

Survivor continuă să le aducă celor de acasă un format care îi captivează și care le aduce tot mai multe motive pentru a nu rata niciun minut. În fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, drumul spre marea finală se poate urmări doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Flacăra lui Marian Godină a fost stinsă la Survivor

Ieri, Gabi Tamaș și Lucian Popa și-au făcut echipele, cu o dorință mare – să câștige comunicarea și șansa de a-și vedea apropiații printr-un apel video. Deși la prima vedere, echipa lui Lucian părea mai puternică, motivația s-a dovedit a fi de partea celor conduși de Gabi, iar aceștia au câștigat și au trăit emoții greu de descris.

Cu unii dintre ei fericiți, cu alții îngândurați că nu au putut să vorbească cu cei iubiți, toți membrii Los Niños au ajuns la Consiliu și au avut de luat decizii majore. Echipa l-a trimis pe Marian Godină la Duel, în timp ce Lucian a decis că e timpul ca Gabi Tamaș să simtă emoția posibilității de a pleca acasă.

Decis și îndârjit, Tamaș a câștigat cu 3-0, iar pentru Marian, flacăra a fost stinsă pentru a doua oară, în acest sezon. De această dată a fost definitiv, iar fostul Faimos și-a luat revedere de la format, fiind al treilea eliminat, după Unificare.

Ediția Survivor de duminică seară a adus un super joc și un Duel pe cinste, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:59 – 23:51, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.7 puncte de rating şi 19.1% cotă de piaţă, față de locul 2, PRO TV, care a avut 4.2 puncte de rating și 17.0% cotă de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.8 puncte de rating și 18.1% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.9 puncte de rating și 12.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.4 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.5 puncte de audiență și 13.9% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:15, peste 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

