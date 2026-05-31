Laurențiu Reghecampf, învins din nou de Anamaria Prodan în instanță. Ce spune Corina Caciuc despre despăgubirile cerute

Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces în fața Anamariei Prodan și este obligat să plătească cheltuieli de judecată. Scandalul dintre cei doi continuă, pe fondul unui divorț extrem de tensionat.

Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces în fața fostei sale soții, Anamaria Prodan, iar conflictul dintre cei doi pare departe de a se încheia. În tot acest scandal juridic este implicată și Corina Caciuc, actuala parteneră a antrenorului, care cere despăgubiri materiale și aduce acuzații grave la adresa impresarei.

Laurențiu Reghecampf, învins din nou de Anamaria Prodan în instanță

Instanța a respins contestația formulată de Laurențiu Reghecampf și l-a obligat pe acesta să achite cheltuielile de judecată. Noul episod din disputa juridică dintre antrenor și Anamaria Prodan a atras din nou atenția publicului, mai ales după ce judecătorii au pronunțat decizia definitivă în acest caz.

Potrivit soluției publicate de instanță, magistrații au admis excepția tardivității și au respins contestația în anulare formulată de Laurențiu Reghecampf. În plus, antrenorul trebuie să plătească suma de 10.000 de lei către Anamaria Prodan, reprezentând cheltuieli de judecată și onorariul avocatului.

Articolul continuă după reclamă

„Soluția pe scurt: Admite excepţia tardivităţii. Respinge contestaţia în anulare, ca tardiv formulată. Obligă contestatorul la plata către intimată a sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat redus. Definitivă. Pronunţată astăzi, 29.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia oficială.

La scurt timp după pronunțarea hotărârii, avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a făcut primele declarații și a susținut că decizia instanței confirmă încă o dată că toate demersurile formulate de clienta sa au fost întemeiate. De cealaltă parte, Laurențiu Reghecampf nu a comentat public noua înfrângere din instanță.

Citește și: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să se judece în instanță și la doi ani după divorț. Ce mai au de împărțit

Ce spune Corina Caciuc despre despăgubirile cerute

În paralel, divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă să fie unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au format timp de mai mulți ani unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă și sportivă, însă relația lor s-a deteriorat complet după separare.

Despărțirea a fost însoțită de numeroase acuzații publice, procese și tensiuni legate atât de bunurile comune, cât și de imaginea publică a fiecăruia. Anamaria Prodan a vorbit în repetate rânduri despre suferința provocată de separare, în timp ce Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc.

În ciuda conflictelor dintre ei, scandalul dintre cei doi pare să fie departe de final, mai ales că în instanță există în continuare mai multe procese deschise. Fanii urmăresc cu interes fiecare nou episod al disputei, iar declarațiile făcute de ambele tabere continuă să stârnească numeroase reacții în mediul online.