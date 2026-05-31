Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Laurențiu Reghecampf, învins din nou de Anamaria Prodan în instanță. Ce spune Corina Caciuc despre despăgubirile cerute

Laurențiu Reghecampf, învins din nou de Anamaria Prodan în instanță. Ce spune Corina Caciuc despre despăgubirile cerute

Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces în fața Anamariei Prodan și este obligat să plătească cheltuieli de judecată. Scandalul dintre cei doi continuă, pe fondul unui divorț extrem de tensionat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 Mai 2026, 16:39 | Actualizat Duminica, 31 Mai 2026, 16:40
Galerie
Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces în fața Anamariei Prodan. Ce declarații a făcut Corina Caciuc despre despăgubirile materiale | Antena 1/Hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Laurențiu Reghecampf a pierdut un nou proces în fața fostei sale soții, Anamaria Prodan, iar conflictul dintre cei doi pare departe de a se încheia. În tot acest scandal juridic este implicată și Corina Caciuc, actuala parteneră a antrenorului, care cere despăgubiri materiale și aduce acuzații grave la adresa impresarei.

Laurențiu Reghecampf, învins din nou de Anamaria Prodan în instanță

Instanța a respins contestația formulată de Laurențiu Reghecampf și l-a obligat pe acesta să achite cheltuielile de judecată. Noul episod din disputa juridică dintre antrenor și Anamaria Prodan a atras din nou atenția publicului, mai ales după ce judecătorii au pronunțat decizia definitivă în acest caz.

Potrivit soluției publicate de instanță, magistrații au admis excepția tardivității și au respins contestația în anulare formulată de Laurențiu Reghecampf. În plus, antrenorul trebuie să plătească suma de 10.000 de lei către Anamaria Prodan, reprezentând cheltuieli de judecată și onorariul avocatului.

Articolul continuă după reclamă

„Soluția pe scurt: Admite excepţia tardivităţii. Respinge contestaţia în anulare, ca tardiv formulată. Obligă contestatorul la plata către intimată a sumei de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat redus. Definitivă. Pronunţată astăzi, 29.05.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia oficială.

La scurt timp după pronunțarea hotărârii, avocatul Anamariei Prodan, Oleg Burlacu, a făcut primele declarații și a susținut că decizia instanței confirmă încă o dată că toate demersurile formulate de clienta sa au fost întemeiate. De cealaltă parte, Laurențiu Reghecampf nu a comentat public noua înfrângere din instanță.

Citește și: Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continuă să se judece în instanță și la doi ani după divorț. Ce mai au de împărțit

Ce spune Corina Caciuc despre despăgubirile cerute

În paralel, divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan continuă să fie unul dintre cele mai mediatizate scandaluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au format timp de mai mulți ani unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea mondenă și sportivă, însă relația lor s-a deteriorat complet după separare.

Despărțirea a fost însoțită de numeroase acuzații publice, procese și tensiuni legate atât de bunurile comune, cât și de imaginea publică a fiecăruia. Anamaria Prodan a vorbit în repetate rânduri despre suferința provocată de separare, în timp ce Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața alături de Corina Caciuc.

+2
Mai multe fotografii

În ciuda conflictelor dintre ei, scandalul dintre cei doi pare să fie departe de final, mai ales că în instanță există în continuare mai multe procese deschise. Fanii urmăresc cu interes fiecare nou episod al disputei, iar declarațiile făcute de ambele tabere continuă să stârnească numeroase reacții în mediul online.

Ce relație există, de fapt, între Johny Romano și Codruța Filip. Artistul a spus adevărul, după ce au apărut împreună...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său „Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Observatornews.ro Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură Românii îşi caută al doilea job ca să facă faţă scumpirilor. Domeniile cu angajări record şi salarii pe măsură
Antena 3 Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy Omul de pe Omu. Povestea meteorologului care trăiește la peste 2.500 de metri, cu pisica Rodica și vulpea Foxy
SpyNews Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera Insula Iubirii | Ungaria e în AntenaPLAY. Vezi acum primul episod. Cuplurile încep testul suprem al fidelității
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West
Bianca Censori a avut o nouă apariție controversată. Cum a atras privirile tuturor soția lui Kanye West
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl pregătește pentru cei mici
Ce gătește Marina Cârnaț pentru cei 10 copii ai ei, într-o singură zi. Meniul surprinzător pe care îl...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de iubita artistului, Anastasia, la evenimentul ELLE. Foto
Imagini rare cu cei doi copii ai lui Cornel Ilie de la Vunk! Cum arată Zara și Cezar și cum au apărut alături de... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au mutat, sub prelata din curte
Doi soți care și-au cumpărat casa „ideală” au făcut o descoperire foarte neplăcută la 8 luni după ce s-au... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!”
Ilie Bolojan a dezvăluit ce i-a transmis mama sa: „Mi-a spus asta de mai multe ori!” BZI
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate
Horoscop iunie 2026: luna care schimbă destinele zodiilor. Dragoste, bani și răsturnări neașteptate Jurnalul
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine
Semne clare că partenerul vrea să se despartă de tine Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe
Cum a reușit Bogdan să transforme un eșec total într-o afacere de succes. Clienții vin și din alte orașe Observator
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata
Remedii naturale pentru senzația de amețeală. Cum o poți trata MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un ”prieten problemă”
Greșeala pe care o fac părinții când încearcă să controleze comportamentul copilului: dau vina pe un... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x