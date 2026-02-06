Patru noi concurenți, o probă spectaculoasă și discuții mai aprinse ca niciodată, diseară la Survivor

”Așa ceva nu o să mai trăiți niciodată”

O nouă săptămână se apropie de final, ceea ce înseamnă că e motiv de bucurie deoarece revine cel mai dur format de televiziune! Survivor continuă diseară, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, și mâine și duminică, de la ora 20:00, iar acțiunea atinge cote înalte. Concurenții aflați în Exil sunt gata de intrarea în show, iar coechipierii lor cu mai multă experiență, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce provocări noi vor apărea pentru ei.

Emoțiile și adrenalina ating cote maxime astăzi la Survivor România 2026

În urmă cu doar câteva zile, Faimoșii s-au despărțit de Marina Dina, la finalul Duelului de eliminare, iar foștii colegi vor admite că le lipsește din trib. ”Marina a plecat și m-am trezit cu mai multă durere de spate. Mi-e foarte dor de cum făcea patul. O să-mi fie dor de ea”, va admite Aris.

De cealaltă parte, în echipa albaștrilor, se pare că deși simt că viața în junglă le este acum la îndemână, după cum va povesti și Adi Petre: ”corpul meu s-a adaptat la noul stil de viață”, lipsa câștigării recompenselor se resimte tot mai tare. ”Avem o lună de când am mâncat orez și fasole. Sufletul își dorește să guste dintr-un aliment care să ne dea un boost de energie”, va declara Niky.

Dacă pentru cele două echipe, grija principală rămâne jocul de recompensă al serii, departe de ei, în Exil, cei patru concurenți vor aștepta cu mare emoție să se alăture pe teren!

”Acasă nu dorm pe scândură, dar m-am trezit foarte bine, cu spatele îndreptat”, va comenta Marian Godină, în timp ce Andreea va recunoște că abia așteaptă să scape din acea parte a insulei: ”nu-mi mai doresc nicio zi în Exil. Vreau să merg pe traseu”. În ciuda faptului că își dorește la fel de mult să intre în competiție, CAV va fi cel care-i va motiva pe colegi până la joc: ”eu zic să savurați experiența. Așa ceva nu o să mai trăiți niciodată”.

Cum vor fi primiți noii concurenți? Care va fi miza serii și cine se va impune? Dar mai ales ce discuții vor apărea acum, că totul se schimbă? Aflăm în doar câteva ore!

