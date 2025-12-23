Antena Căutare
Războinicii sunt gata de luptă! 12 concurenți motivați să simtă gustul victoriei intră în competiție, din 9 ianuarie, la Survivor!

Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 09:32 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 09:41
Din 9 ianuarie, show-ul atinge un nou nivel, Faimoși vs Războinici! | Antena 1

Formatul care a câștigat atenția telespectatorilor din toată lumea și care a demonstrat că motivația poate bate puterea. SURVIVOR, cel mai așteptat reality al anului, începe din 9 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, lupta este garantată!

Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor la Survivor România 2026

Faimoșii și Războinicii, triburile care îi vor face pe cei de acasă să tresară de fericire, să strige cu patimă și să comenteze fiecare ediție, sunt pregătiți de competiția care le va schimba viața pentru totodată.

Săptămâna trecută, cei 12 Faimoși au fost anunțați: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

De acum, în arena confruntărilor se alătură și cei 12 RĂZBOINICI care promit să dea totul pe traseu și să lupte cu toată puterea lor pentru a merge până la capăt și a ridica trofeul deasupra capului! Fiecare dintre ei vine cu o experiență diferită de viață și cu o serie de caracteristici care le oferă avantaje!

Adrian Petre, are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal! Tot pasionați de sport sunt și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online pentru activitatea sa intensă și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness, cu o poveste de viață încărcată de provocări.

Pasionați de afaceri, doi antreprenori lasă deoparte munca și se concentrează pe forța lor fizică și psihică: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.

Urmărită de sute de mii de oameni în social media, Profa de mate, Loredana Pălănceanu, este decisă la 29 de ani să fie apreciată și pentru calitațile pe care le va arăta în junglă. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore, Talent Manager, 37 de ani, vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție.

Alberto Hangan este un actor de 29 de ani, care a cochetat cu modelling-ul și cu multe arii conexe, iar acum vrea să se folosească de trupul bine lucrat pentru a reuși și în cel mai dur reality! Aflată la o nouă apariție pe TV, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, știe ce ingrediente sunt necesare pentru a merge până la final în emisiune!

Cea mai tânără concurentă, la doar 19 ani, Bianca Stoica, studentă la Sport, are motivația clară – vrea să învingă! Și-a luat deja licența în medicină, iar acum vrea să ajute oamenii, prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel – să reziste cât mai mult în junglă: Patrice Cărăușan, de 27 de ani. Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care.

Nu ratați noi informații despre noul sezon Survivor, de la Antena 1, pe paginile de social media ale emisiunii! Din 9 ianuarie, show-ul atinge un nou nivel, Faimoși vs Războinici!

