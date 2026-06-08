Fanii emisiunii Survivor România 2026 au descoperit ce reacție neașteptată a avut Gabi Tamaș, imediat după ce a câștigat trofeul de 100.000 de euro! Camerele de filmat au surprins totul!

Lucian Popa și Gabi Tamaș au intrat în marea finală Survivor și voturile publicului au fost cele care au făcut diferența și au decis numele concurentului care a ridicat trofeul în valoare de 100.000 de euro!

Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa au fost cei patru concurenți care au trecut prin două probe individuale extrem de dificile, la finalul cărora s-au decis marii finaliști Survivor România 2026. După un vot intens, Gabi Tamaș a fost cel care a câștigat marele trofeu în valoare de 100.000 de euro. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor România 2026, dar și care a fost gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului.

Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului

Marea finală a emisunii Survivor România a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Patru concurenți s-au întrecut în cadrul unor probe individuale extrem de complicate, luptând cu toată forța fizică și psihică pentru marele trofeu. La final, doar cei mai buni dintre cei buni au rezistat: Gabi Tamaș și Lucian Popa. Votul publicului a fost cel care l-a desemnat învingător pe Gani Tamaș, care a înregistrat o diferență de voturi impresionantă față de rivalul său.

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Iată mai jos care a fost reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, atunci când a aflat că a câștigat marea finală Survivor România 2026:

„M-am bucurat foarte mult, credeți-mă, și ați văzut! M-am bucurat cum s-au bucurat cei de aici, înseamnă că i-am marcat pe toți, în bine sau în rău. Știu că au mai fost și cotnroverse, știu că au mai fost și supărări (…). Vreau să dedic acest premiu celor care m-au criticat: pentru voi este ăsta! Cei care mă iubesc știu cu adevărat cine sunt eu”, a zis Gabi Tamaș, care a făcut și un gest complet neașteptat.

Acesta a ales să dedice trofeul tuturor celor care l-au criticat în timpul emisiunii și după aceasta, arătând faptul că nu se lasă afectat de reacțiile primite în mediul online.

„Felicitări, Gabi! Felicitări și ție, Lucian! Felicitări tuturor, pentru că voi ați fost eroii acestei experiențe numită Survivor 2026! Aici s-a terminat! Încheiem un sezon minunat, care a intrat în istoria televiziunii”, a spus Adi Vasile.

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