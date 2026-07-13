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Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă

Patrice Cărăușan, fosta concurentă Survivor România 2026, a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată. Cum a făcut anunțul!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Iulie 2026, 09:00 | Actualizat Luni, 13 Iulie 2026, 09:18
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Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă | Captură Instagram
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Patrice Cărăușan a împărtășit vestea fericită la scurt timp după încheierea participării sale în competiție, surprinzându-și fanii cu această etapă importantă din viața personală. De curând, fosta concurentă Survivor România 2026 a fost cerută în căsătorie într-un decor spectaculos din Cappadocia.

Citește și: Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie. Imagini cu viitorul soț și cererea spectaculoasă care i-a emoționat pe fani

Patrice Cărăușan va deveni mamă pentru prima dată

Patrice Cărăușan trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. La scurt timp după ce a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Alin Barica, fosta concurentă Survivor România 2026 a dezvăluit că este însărcinată cu primul copil, veste pe care a ales să o împărtășească într-un mod emoționant cu urmăritorii săi.

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Pentru marele anunț, Patrice și logodnicul ei au postat pe Instagram mai multe fotografii realizate într-un decor de poveste, fiind îmbrăcați în alb și ținând în mâini o imagine cu ecografia bebelușului.

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Alături de imagini, viitoarea mămică a transmis și un mesaj emoționant: „Acum am două suflete pereche”.

Postarea a fost primită cu mesaje de susținere din partea fanilor și a apropiaților, printre cei care i-au transmis gânduri bune numărându-se și Bianca Giurcanu, dar și Bianca Stoica, foste colege din competiție.

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Patrice Cărăușan a fost cerută în căsătorie

Patrice Cărăușan a dezvăluit că iubitul ei, Alin, a făcut marele pas imediat după eliminarea sa din competiție. Surpriza a fost pregătită într-un decor de poveste, iar tânăra a spus „DA” din toată inima și a acceptat inelul oferit de partenerul ei.

Cererea în căsătorie a avut loc în Cappadocia, una dintre cele mai romantice destinații din lume, cunoscută pentru peisajele impresionante și baloanele cu aer cald. Vacanța a fost organizată inițial pentru aniversarea lui Patrice, însă Alin a profitat de moment pentru a transforma călătoria într-una de neuitat.

Alături de caruselul de imagini postat pe rețelele de socializare, Patrice a transmis și un mesaj emoționant despre momentul care i-a schimbat viața.

„<<19.05.2026>> Poate că, la început, nu am crezut. Dar tu m-ai făcut să cred în NOI și în viitorul nostru. DA, din toată inima! Cum ai spus mereu <<29>> Te iubesc!”, a transmis fosta concurentă Survivor România 2026 în mediul online.

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Patrice și logodnicul ei formează un cuplu de mai mult timp, însă au preferat să își țină relația departe de ochii publicului. Alin Bărică este antrenor de fitness și activează în domeniul sportului, iar cei doi împărtășesc aceeași pasiune pentru un stil de viață sănătos și activ.

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