Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei. Imagini cu cei doi miri

Andreea Munteanu, numită „titrezul” de la Survivor 2026 s-a căsătorit civil cu alesul inimii ei. Evenimentul a avut loc chiar de ziua lui Emanuel, soțul fostei concurente Survivor.

Andreea Munteanu de la Survivor s-a căsătorit civil cu logodnicul ei | Antena 1

Pe când era în Republica Dominicană, Andreea vorbea des despre logodnicul ei, căruia i-a dus dorul. La finalul lui iulie, Andreea și Emanuel au spus DA pentru o viață împreună.

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Cum a arătat Andreea Munteanu la cununia civilă

La cununia civilă, care a avut loc în Cluj-Napoca, Andreea a purtat o rochie albă, simplă și elegantă, cu umerii goi, iar zâmbetul i-a fost cel mai frumos accesoriu. Ea și Emanuel au spus câte un DA tare și răspicat pentru o viață împreună.

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Andreea și Emanuel au publicat pe rețelele sociale imagini de la eveniment. „Cadoul meu de ziua lui: cununia noastră”, a transmis Andreea Munteanu pe rețelele sociale, în dreptul onor fotografii de la eveniment.

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Andreea Munteanu a fost concurentă la Survivor

Andreea Munteanu a fost una dintre cele mai puternice concurente de la Survivor 2026. Aptitudinile pe care și le-a dezvoltat de-a lungul carierei de gimnastă au ajutat-o să facă față provocărilor de la Survivor.

Ambițioasă, muncitoare, determinată și mereu o luptătoare, Andreea a adus un mare plus echipei Faimoșilor, muncind din greu alături de colegii ei pentru supremație.

Andreea Munteanu a fost gimnastă de performanță, făcând parte din lotul național de junioare pentru Campionatele Europene de la Bruxelles în 2012. Datorită performanței ei de atunci, echipa României s-a calificat pe locul 3 și s-a întors acasă cu 3 medalii, una de bronz pe echipe, una de bronz la sol și una de argint la bârnă.

În 2013, Andreea Munteanu s-a remarcat cu o nouă performanță în lumea gimnasticii, când a obținut aurul la individual compus la Lungano, Elveția.