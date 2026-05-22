Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Horoscop de weekend 23 mai – 24 mai 2026 pentru toate zodiile. Astrele anunță un final de săptămână cu surprize pentru nativi. Iată previziunile astrologice.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 09:00 | Actualizat Miercuri, 20 Mai 2026, 15:32
Horoscop de weekend 23 mai – 24 mai 2026 pentru toate zodiile | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În acest weekend, 23 mai - 24 mai 2026, astrele încurajează stabilitatea și planificarea. De asemenea, se îmbunătățește comunicarea, există dorință de învățare, iar planurile de viitor sunt în centrul atenției.

Dacă în timpul săptămânii, nativii s-au confruntat cu schimbări de dispoziție, momente delicate ți situații imprevizibile, astrologii promit un weekend memorabil pentru toate zodiile. Este momentul ideal pentru relaxare și noi oportunități.

Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026

Iată care sunt previziunile astrologice pentru 23 mai - 24 mai 2026. Destinul unor nativi se schimbă radical, în timp ce alții se bucură de momentele frumoase alături de cei dragi. Se anunță un weekend cu multe evenimente neprevăzute, dar foarte importante.

Articolul continuă după reclamă

Berbec | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Până pe 23 mai, Luna intră în zodia Leu, punând accent pe încredere și creativitate. Marte în zodia Berbec crește energia și motivația. Sunt șanse mari ca Berbecii să fie nerăbdători să finalizeze sarcini restante și să ia decizii îndrăznețe.

Citește și: Viața se schimbă pentru aceste zodii în luna iunie! Care sunt nativii care vor sta doar cu zâmbetul pe buze

Comunicarea este cheia succesului în acest weekend.

Taur | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Taurii vor acorda mai multe atenție problemelor legate de casă și familie. În acest weekend, nativii își vor planificare cu mare atenție responsabilitățile, dar nu înainte de a analiza fiecare situație. De altfel, trebuie să aibă grijă la economii.

Gemeni | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Luna în zodia Leu îmbunătățește comunicarea și viața socială pentru Gemeni. Cei născuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de noi oportunități. S-ar putea să se simtă mai optimiști ca niciodată spre finalul săptămânii.

Rac | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Racii se vor concentra asupra momentelor importante din viața lor. Aceștia vor pune accent pe situația financiară și valorile personale în weekend. Marte în Berbec aduce presiune pe umerii nativilor la locul de muncă.

Acest final de săptămână poate aduce suișuri și coborâșuri emoționale, dar răbdarea va ajuta.

Leu | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Astrele încurajează entuziasmul și curajul în acest weekend. Leii se simt mai pregătiți ca niciodată să facă pași importanți în carieră sau în privința obiectivelor personale. Relațiile se vor îmbunătăți datorită comunicării.

Fecioară | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Organizarea va fi punctul forte al Fecioarelor pe 23 și 24 mai 2026. Astrologii le recomandă nativilor să gândească practic, dar să nu analizeze în exces anumite situații. Este nevoie să aibă răbdare și încredere în propriile forțe.

Balanță | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

În acest weekend, 23 - 24 mai 2026, este vorba despre interacțiune socială. Sunt șanse mari ca Balanțele să primească ajutor din partea prietenilor în privința unei situații delicate. Venus în Gemeni îmbunătățește abilitățile de comunicare.

Citește și: Zodii care atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Ce nativi au parte de surprize din partea astrelor

Nativii sunt sfătuiți să păstreze echilibrul în timp ce vor lua decizii financiare.

Scorpion | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Scorpionii nu scapă nici în weekend de responsabilitățile de la locul de muncă. Marte în Berbec crește productivitatea și determinarea. De altfel, astrologii le recomandă nativilor să evite reacțiile impulsive.

Săgetător | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Săgetătorii vor avea parte de noi oportunități în acest weekend. În plus, sunt șanse mari ca nativii să planifice o călătorie scurtă, dar relaxantă. Acest final de săptămână îi vor ajuta să își dea seama ce este important pentru ei.

Capricorn | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

În perioada 23 - 24 mai 2026, cei născuți în zodia Capricorn se vor concentra asupra finanțelor și emoțiilor profunde. Pentru a face față provocărilor, nativii trebuie să planifice cu mare grijă fiecare responsabilitate.

Vărsător | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Acest final de weekend poate aduce idei neobișnuite și planuri neașteptate. Astrele susțin comunicarea, creativitatea și interacțiunile sociale. Vărsătorii vor rezolva și problemele de pe plan sentimental.

Pești | Horoscop weekend 23 - 24 mai 2026

Peștii au obișnuința să se concentreze asupra rutinei de la locul de muncă și responsabilităților, chiar dacă se află în timpul lor liber. Marte în zodia Berbec crește motivația legată de finanțe și aspecte practice. Soarele în Taur susține stabilitatea și gândirea atentă.

Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Observatornews.ro Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore Ultimele clipe din viaţa elevului mort la şcoală, după ce s-ar fi înecat. Medicul a ajuns după 2 ore
Antena 3 Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
SpyNews Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 21 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 21 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o... Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească soluții!“
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească... BZI
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci Jurnalul
Antalya, în top pentru vacanțele de vară: Turcia a depășit Grecia la numărul de turiști
Antalya, în top pentru vacanțele de vară: Turcia a depășit Grecia la numărul de turiști Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x