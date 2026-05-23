Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale

Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale

Horoscopul săptămânal 25 mai - 31 mai 2026 aduce o mulțime de surprize pentru zodii. Unii nativi vor avea parte de schimbări majore pe plan sentimental și profesional, în timp ce alții vor fi nevoiți să ia decizii importante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 11:44
Horoscopul săptămânal 25 mai - 31 mai 2026 aduce o mulțime de surprize pentru zodii | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 25 mai – 31 mai 2026. Astrele au pregătit vești bune și situații neașteptate pentru această perioadă.

Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Norocul le va surâde unor zodii începând de luni, 25 mai 2026. Până la finalul săptămânii, nativii vor obține ceva ce și-au dorit de foarte mult timp. Fie că este vorba despre un nou loc de muncă, un împrumut sau de o nouă achiziție, astrele sunt de partea nativilor.

Citește și: Viața se schimbă pentru aceste zodii în luna iunie! Care sunt nativii care vor sta doar cu zâmbetul pe buze

Articolul continuă după reclamă

Berbec | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săptămâna 25 mai - 31 mai 2026 este ideală pentru comunicare și rezolvarea unor probleme din trecut. Berbecii trebuie să aibă mare grijă la modul în care își exprimă dorințele și părerile. Este posibil ca acestea să fie înțelese greșit.

Taur | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Taurii vor avea energie pozitivă și motivație în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Mai mult, aceștia vor fi puși în fața unor decizii financiare și profesionale importante. Ziua de 28 mai 2026 este perfectă pentru a duce până la final responsabilitățile de la muncă.

Gemeni | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Gemenii sunt sfătuiți să nu reacționeze pe baza sentimentelor în perioada 27 - 28 mai 2026. Sunt șanse mari ca aceștia să afle adevăratele intenții ale oamenilor de lângă ei, provocându-le și mai multă confuzie.

Rac | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Racii „aleargă” către ceva rar în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Aceștia vor avea parte de o perioadă specială, care aduce atât lucruri bune cât și momente mai puțin plăcute. Astrologii le recomandă să amâne deciziile importante despre carieră.

Leu | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Leii își analizează prioritățile și obiectivele în această perioadă. Aceștia vor avea parte de schimbări majore pe plan personal. Sunt șanse mari ca o persoană specială să apară în viața lor și să le îmbunătățească abilitățile de comunicare.

Fecioară | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Eforturile depuse la locul de muncă vor fi apreciate începând cu această săptămână. Fecioarelor o să le fie ușor să comunice și să obțină vizibilitate pe plan profesional. Cu toate acestea, nativii sunt sfătuiți să fie atenți la actele sau contractele pe care trebuie să le semneze.

Balanță | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Balanțele vor simți o conexiune puternică în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Astrologii anunță oportunități și reușite în carieră. De altfel, cei născuți sub acest semn zodiacal sunt sfătuiți să analizele cu mare atenție parteneriatele.

Citește și: Zodii care atrag norocul și abundența până la sfârșitul lunii mai 2026. Ce nativi au parte de surprize din partea astrelor

Scorpion | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Se anunță o săptămână plină de surprize și momente neașteptate pentru Scorpioni. Aceștia vor avea parte de claritate pe plan financiar după o perioadă în care le-a fost tare greu să economisească.

Perioada 28-31 mai să fie deosebit de potrivită pentru călătorii, învățare sau orice proiect care stimulează de gândire profundă.

Săgetător | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săgetătorii vor avea parte de claritate în conversațiile cu un partener important, iar astrele anunță vești bune pe plan financiar. Aceștia vor fi nevoiți să ia decizii ce le-ar putea schimba complet destinul.

Capricorn | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Cele mai bune zile din această săptămână pentru Capricorn vor fi 25 și 26 mai 2026. Discuțiile cu șefii, colaboratorii sau clienții vor avea succes în această perioadă. Mai mult, nativii se vor concentra mai multe pe carieră.

Vărsător | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săptămâna 25 mai - 31 mai 2026 este ideală pentru comunicare. Vărsătorii vor discuta cu ușurință despre sentimentele lor, încercând să găsească o rezolvare la problemele din trecut. Pe 28 mai 2026, aceștia vor avea parte de o situație imprevizibilă la locul de muncă.

Pești | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Peștii își vor îndrepta atenția asupra familiei și responsabilităților din casă în această săptămână. A venit momentul ca discuțiile pe care le-au evitat până acum să aibă loc. De asemenea, aceștia trebuie să aibă răbdare pe plan financiar până pe 28 mai 2026.

Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Observatornews.ro Comoara descoperită în Prahova şi care ar putea rescrie istoria României. A fost găsită întâmplător Comoara descoperită în Prahova şi care ar putea rescrie istoria României. A fost găsită întâmplător
Antena 3 O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
SpyNews Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Horoscop weekend 23 mai – 24 mai 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 22 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin Grindeanu!
Ilie Bolojan este decis să „arunce în aer” parteneriatul strategic cu SUA! Acuzații grave aduse de Sorin... BZI
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice
4 zile de naștere ale persoanelor destinate relațiilor karmice Jurnalul
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an...
Jessie J a învins cancerul: Am plâns ore întregi și apoi am respirat pentru prima dată după un an... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
"Mulţumesc Bucureşti, mulţumesc România". Reacţia unui tânăr din Ucraina venit la concetrul Max Korzh Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x