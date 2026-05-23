Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026. Astrele anunță schimbări majore pentru unele semne zodiacale

Horoscopul săptămânal 25 mai - 31 mai 2026 aduce o mulțime de surprize pentru zodii. Unii nativi vor avea parte de schimbări majore pe plan sentimental și profesional, în timp ce alții vor fi nevoiți să ia decizii importante.

Norocul le va surâde unor zodii începând de luni, 25 mai 2026. Până la finalul săptămânii, nativii vor obține ceva ce și-au dorit de foarte mult timp. Fie că este vorba despre un nou loc de muncă, un împrumut sau de o nouă achiziție, astrele sunt de partea nativilor.

Berbec | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săptămâna 25 mai - 31 mai 2026 este ideală pentru comunicare și rezolvarea unor probleme din trecut. Berbecii trebuie să aibă mare grijă la modul în care își exprimă dorințele și părerile. Este posibil ca acestea să fie înțelese greșit.

Taur | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Taurii vor avea energie pozitivă și motivație în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Mai mult, aceștia vor fi puși în fața unor decizii financiare și profesionale importante. Ziua de 28 mai 2026 este perfectă pentru a duce până la final responsabilitățile de la muncă.

Gemeni | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Gemenii sunt sfătuiți să nu reacționeze pe baza sentimentelor în perioada 27 - 28 mai 2026. Sunt șanse mari ca aceștia să afle adevăratele intenții ale oamenilor de lângă ei, provocându-le și mai multă confuzie.

Rac | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Racii „aleargă” către ceva rar în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Aceștia vor avea parte de o perioadă specială, care aduce atât lucruri bune cât și momente mai puțin plăcute. Astrologii le recomandă să amâne deciziile importante despre carieră.

Leu | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Leii își analizează prioritățile și obiectivele în această perioadă. Aceștia vor avea parte de schimbări majore pe plan personal. Sunt șanse mari ca o persoană specială să apară în viața lor și să le îmbunătățească abilitățile de comunicare.

Fecioară | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Eforturile depuse la locul de muncă vor fi apreciate începând cu această săptămână. Fecioarelor o să le fie ușor să comunice și să obțină vizibilitate pe plan profesional. Cu toate acestea, nativii sunt sfătuiți să fie atenți la actele sau contractele pe care trebuie să le semneze.

Balanță | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Balanțele vor simți o conexiune puternică în săptămâna 25 mai - 31 mai 2026. Astrologii anunță oportunități și reușite în carieră. De altfel, cei născuți sub acest semn zodiacal sunt sfătuiți să analizele cu mare atenție parteneriatele.

Scorpion | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Se anunță o săptămână plină de surprize și momente neașteptate pentru Scorpioni. Aceștia vor avea parte de claritate pe plan financiar după o perioadă în care le-a fost tare greu să economisească.

Perioada 28-31 mai să fie deosebit de potrivită pentru călătorii, învățare sau orice proiect care stimulează de gândire profundă.

Săgetător | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săgetătorii vor avea parte de claritate în conversațiile cu un partener important, iar astrele anunță vești bune pe plan financiar. Aceștia vor fi nevoiți să ia decizii ce le-ar putea schimba complet destinul.

Capricorn | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Cele mai bune zile din această săptămână pentru Capricorn vor fi 25 și 26 mai 2026. Discuțiile cu șefii, colaboratorii sau clienții vor avea succes în această perioadă. Mai mult, nativii se vor concentra mai multe pe carieră.

Vărsător | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Săptămâna 25 mai - 31 mai 2026 este ideală pentru comunicare. Vărsătorii vor discuta cu ușurință despre sentimentele lor, încercând să găsească o rezolvare la problemele din trecut. Pe 28 mai 2026, aceștia vor avea parte de o situație imprevizibilă la locul de muncă.

Pești | Horoscop săptămânal 25 mai – 31 mai 2026

Peștii își vor îndrepta atenția asupra familiei și responsabilităților din casă în această săptămână. A venit momentul ca discuțiile pe care le-au evitat până acum să aibă loc. De asemenea, aceștia trebuie să aibă răbdare pe plan financiar până pe 28 mai 2026.