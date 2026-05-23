Cum arată la 68 de ani una dintre cele mai frumoase actrițe din anii ‘90. Acum „apără îmbătrânirea” pe covorul roșu

Mulți au fost uimiți când au văzut cum arată la 68 de ani, una dintre cele mai frumoase actrițe din anii ‘90, Andie MacDowell.

Andie MacDowell a devenit una dintre cele mai cunoscute vedete din anii 1990, cu roluri în mai multe filme de succes.

Deși cariera ei nu e la fel de prolifică, actrița a reușit să rămână în lumina reflectoarelor și să impresioneze pe covorul roșu, scrie Vogue.

Ultima sa apariție la Cannes a atras atenția tuturor, când MacDowell a pășit pe covorul roșu pentru filmul Karma, regizat de Guillaume Canet.

Actrița a vorbit în repetate rânduri despre cum vrea să îmbătrânească natural și de ce e important să apară așa în fața camerelor.

Andie MacDowell a impresionat pe covorul roșu de la Cannes, după ce a optat să renunțe la buclele sale celebre și și-a îndreptat părul. Pentru eveniment, a ales o rochie neagră, transparentă și fără mâneci.

MacDowell a devenit una dintre cele ma importante persoane ale mișcării care promovează părul cărunt natural.

MacDowell a spus că decizia de a nu-și mai vopsi părul a făcut-o să se simtă „mai puternică” decât oricând.

„Odată ce am făcut-o, mi-a fost atât de clar că instinctele mele au fost corecte, pentru că nu m-am simțit niciodată mai puternică,” a declarat actrița. „Mă simt mai sinceră. Simt că nu mă prefac. Simt că îmbrățișez exact locul în care mă aflu acum. Mă simt foarte confortabil.”

Pe 17 mai, MacDowell a publicat un mesaj lung pe pagina sa de Facebook, apreciat de fani. În acesta a vorbit despre femeile mai în vârstă și cum vrea să „apere îmbătrânirea”.

„Trimit tuturor o inimă plină de iubire în timp ce stau în aeroport după multe zile de muncă aici, la Cannes, vorbind despre ce înseamnă să fii o femeie mai în vârstă,” scria în mesaj.

Actrița a subliniat importanța „îngrijirii personale, a grijii față de sine și a iubirii de sine pe măsură ce îmbătrânești”.

„De multe ori simt că trebuie să ne apăr pe noi, femeile care îmbătrânim, într-o lume care încearcă să ne spună că aceasta e o perioadă rea din viața noastră. Eu le spun că este minunată, atâta timp cât avem grijă de noi și ne iubim,” a continuat actrița. „Suntem o parte vitală a culturii noastre. Suntem interesante. Avem atât de multe povești de spus. Avem atât de multe de oferit și merităm un loc la masă.”

Cum s-a menținut în formă Andie MacDowell

MacDowell a inclus și sugestii despre modul în care femeile ar trebui să prioritizeze îngrijirea de sine. Ea a spus că e esențial „să fii dedicată construirii unor oase puternice, unei minți puternice și unui spirit puternic, precum și unui sentiment solid al propriei identități.”

„Ridicați greutăți, săriți, stimulați sistemul limfatic, mâncați alimente adevărate, multe fructe și legume și proteine sănătoase. Eu iubesc nucile și fructele uscate,” susține actrița. „Felul în care arată pielea ta și dacă radiezi sănătate ține foarte mult de cum mănânci, cum te hidratezi și cum ai grijă de tine.”

În acest moment, MacDowell apare în rolul lui Del Landry în ultimul sezon al serialului The Way Home. MacDowell o să apară și în A Grand Biltmore Christmas, care va fi lansat în cadrul programului Countdown to Christmas.

A Grand Biltmore Christmas e continuarea filmului A Biltmore Christmas. Noul film îi are în distribuție pe Holland Roden și Niall Matter. MacDowell o interpretează pe mătușa Maysilee, descrisă drept „mătușa elegantă, ușor maternă, dar plină de spirit” a personajului interpretat de Roden, Elizabeth.