Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis

S-a aflat cât costă apartamentul în care s-a mutat Ramona Olaru. Vedeta se mândrește cu o locuință de vis, situată într-o zonă exclusivistă a Capitalei. Recent, aceasta a vorbit deschis despre suma pe care a investit-o în noua sa casă, iar prețul i-a surprins pe mulți.

Cât costă apartamentul în care s-a mutat Ramona Olaru

Prezentatoarea de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” și-a dorit tot ce este mai bun pentru locuința sa și poate spune că și-a îndeplinit un mare vis odată cu amenajarea apartamentului. Ramona Olaru a dezvăluit că deține un apartament exclusivist în zona Pipera, evaluat la aproximativ 300.000 de euro.

Vedeta a precizat însă că nu a plătit întreaga sumă, deoarece a ales să cumpere locuința încă din faza de construcție, când prețurile erau considerabil mai mici.

„Valoarea lui este de 300.000 de euro, dar eu nu am plătit atât de mult pentru că l-am achiziționat când era în faza de construcție. Știm foarte bine că atunci sunt mai ieftine față de variantele finale”, a explicat Ramona, conform Click.

Ramona Olaru a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult a muncit pentru a ajunge la stilul de viață pe care și l-a dorit mereu. Vedeta nu s-a ferit să povestească și despre procesul de amenajare al locuinței, pentru care a investit sume importante astfel încât totul să fie exact pe gustul ei.

„Da, am mai investit și mult ca să fie cum am vrut, pentru că este prima mea casă, casa mea de viitor, unde o să îmi petrec foarte multe zile și nopți. Trebuie să fie perfectă, pe placul meu și al inimii mele!”, a declarat aceasta, potrivit Click.

La scurt timp după semnarea actelor, Ramona Olaru își exprima emoțiile într-un mesaj sincer adresat fanilor:

„Acum că am plecat și că… băi, să știți că n-am mai simțit de mult așa emoție. Am ținut mai pe liniște acest subiect, am zis acum câteva luni bune că spre finalul anului s-ar concretiza acest aspect. Gata! S-au semnat actele, am achiziționat practic prima mea casă, apartament.

Acum o să înceapă toată nebunia și o să vă țin la curent cu tot ce fac, cum o să-l aranjez. Locul meu! Îmi vine să plâng, că numai eu știu câte au fost până acum… câți pași, câte milioane de pași în toți anii ăștia. Haide, să fie bine!”, spunea Ramona după ce și-a cumpărat apartamentul.

Ramona Olaru a stat ani la rând în chirie

Ramona Olaru a anunțat în 2023 că a semnat actele pentru primul ei apartament. Înainte de această achiziție, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a locuit cu chirie în București.

Vedeta a mărturisit că a făcut numeroase sacrificii pentru a ajunge să își cumpere propria locuință. În plus, aceasta și-a ajutat constant părinții din punct de vedere financiar.

Ramona a povestit că muncește încă de la o vârstă fragedă, experiență care a ajutat-o să devină ambițioasă și determinată să își atingă toate obiectivele.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și mai am câte un moment, seara, când ajung acasă, și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu.

Deși nu am fost așa apropiată de Divinitate în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”, declara vedeta într-un interviu din trecut.