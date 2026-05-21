Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o specializare inedită

Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o specializare inedită

Alexandra Căpitănescu, cea care i-a făcut mândri pe români la Eurovision 2026 cu reprezentația impecabilă, are studii care nu au nicio legătură cu muzica. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 Mai 2026, 13:04 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 13:20
Galerie
Alexandra Căpitănescu este absolventă a Facultății de Fizică | hepta
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Artista în vârstă de 22 de ani a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București, și este masterandă în cadrul aceleiași facultăți, la specializarea de Fizică Medicală. Reprezentanții Universității din București au transmis un mesaj pentru Alexandra, după reușita sa de la Eurovision.

Citește și: Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru fanii din Republica Moldova. Ce a spus artista după punctajul primit la Eurovision

Ce studii are Alexandra Căpitănescu

„Deși studentă la Fizică, Alexandra a scris istorie la Eurovision! Alexandra Căpitănescu, tu ești câștigătoarea noastră. Universitatea din Bucureștiului te felicită!

Articolul continuă după reclamă

Ai fost incredibilă aseară, ați făcut show, ați transmis energie, emoție, ați cucerit publicul și ați adus României un rezultat istoric: am cucerit podiumul!

Nu putem decât să te felicităm, în numele unei comunități care aduce, in același loc, acasă, peste 40.000 de inimi care bat la unison, studenți, profesori, cercetători și personal administrativ”, au transmis reprezentanții Universității din București, pe pagina de Facebook a instituției.

Înainte de facultate, Alexandra Căpitănescu a absolvit Colegiul Național Costache Negri din Galați. După ce a absolvit Facultatea de Fizică, Alexandra a fost admisă la Masterul de Fizică Medicală pe care îl studiază în prezent. Alexandra a reușit să îmbine perfect pasiunea pentru muzică și interesul pentru știniiță.

Alexandra Căpitănescu s-a născut pe 31 iulie 2003 la Galați, este cântăreață și compozitoare. La doar 16 ani, artista a făcut senzație pe scena X Factor, demonstârnd că are toate ingredientele unui adevărat star.

Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 la Eurovision 2026 cu un scor de 296 de puncte, cu piesa „Choke me”. După ce juriul din Republica Moldova a oferit doar 3 puncte Rpmâniei, Alexnadra a avut un mesaj pentru publicul de peste Prut.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au nicio vină, ba din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des!”

Alexandra Căpitănescu
+9
Mai multe fotografii

Citește și: Cum arăta Alexandra Căpitănescu la preselecțiile X Factor. Cât de mult s-a schimbat reprezentanta României la Eurovision

Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani şi 8 luni de închisoare
Observatornews.ro Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Antena 3 Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze Doi soți și-au construit cu 1,2 milioane de euro casa visurilor lor. Când a fost gata, au fost obligați să o demoleze
SpyNews Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada Concurenții de la Asia Express s-au întors! S-au terminat filmările! Avem dovada
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi oprit din slujbă”
Cristi din Banat, apariție neașteptată la biserică. Ce ținută a ales artistul: „Cred că preotul s-ar fi...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat atenția tuturor
Ana Bodea a atras privirile la Cannes într-o ținută de zeiță a Greciei Antice. Detaliul lateral care a furat...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale
Vladimir Putin şi-a anulat conferinţa de presă şi a plecat supărat din China. Care este motivul deciziei sale Antena3.ro
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat
Funcția Instagram care a nemulțumit utilizatorii. De ce a fost comparată cu Snapchat useit
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească soluții!“
Declarația neașteptată a lui Sorin Grindeanu! „Apreciez faptul că Nicușor Dan încearcă să găsească... BZI
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci
Tezaurul de viață și de moarte al României, ținut într-un fost grajd de porci Jurnalul
Elena Ionescu, îndrăgostită nebunește de un fotbalist cu 13 ani mai tânăr. Imagini intime la piscină cu iubitul și fiul ei
Elena Ionescu, îndrăgostită nebunește de un fotbalist cu 13 ani mai tânăr. Imagini intime la piscină cu... Kudika
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul... Redactia.ro
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români
Salarii de peste 8.000 de euro pe lună într-o ţară mică din Europa. Se caută şi angajaţi români Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x