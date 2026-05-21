Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Artista care a obținut locul 3 la Eurovision studiază un Master cu o specializare inedită

Alexandra Căpitănescu, cea care i-a făcut mândri pe români la Eurovision 2026 cu reprezentația impecabilă, are studii care nu au nicio legătură cu muzica.

Artista în vârstă de 22 de ani a absolvit Facultatea de Fizică a Universității din București, și este masterandă în cadrul aceleiași facultăți, la specializarea de Fizică Medicală. Reprezentanții Universității din București au transmis un mesaj pentru Alexandra, după reușita sa de la Eurovision.

Ce studii are Alexandra Căpitănescu

„Deși studentă la Fizică, Alexandra a scris istorie la Eurovision! Alexandra Căpitănescu, tu ești câștigătoarea noastră. Universitatea din Bucureștiului te felicită!

Ai fost incredibilă aseară, ați făcut show, ați transmis energie, emoție, ați cucerit publicul și ați adus României un rezultat istoric: am cucerit podiumul!

Nu putem decât să te felicităm, în numele unei comunități care aduce, in același loc, acasă, peste 40.000 de inimi care bat la unison, studenți, profesori, cercetători și personal administrativ”, au transmis reprezentanții Universității din București, pe pagina de Facebook a instituției.

Înainte de facultate, Alexandra Căpitănescu a absolvit Colegiul Național Costache Negri din Galați. După ce a absolvit Facultatea de Fizică, Alexandra a fost admisă la Masterul de Fizică Medicală pe care îl studiază în prezent. Alexandra a reușit să îmbine perfect pasiunea pentru muzică și interesul pentru știniiță.

Alexandra Căpitănescu s-a născut pe 31 iulie 2003 la Galați, este cântăreață și compozitoare. La doar 16 ani, artista a făcut senzație pe scena X Factor, demonstârnd că are toate ingredientele unui adevărat star.

Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3 la Eurovision 2026 cu un scor de 296 de puncte, cu piesa „Choke me”. După ce juriul din Republica Moldova a oferit doar 3 puncte Rpmâniei, Alexnadra a avut un mesaj pentru publicul de peste Prut.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor șapte persoane. Nici artiștii, nici prezentatorii nu au nicio vină, ba din contră, și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România. Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des!”

