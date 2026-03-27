Survivor, 27 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit Adi Vasile

În ediția 34 a emisiunii Survivor, Faimoșii și Războinicii s-au întrecut pentru jocul de recompensă! Descoperă cine a câștigat, în ediția din 27 martie 2026.

În ediția 34 a emisiunii Survivor, din 27 martie 2026, Faimoșii și Războinicii au început o nouă etapă din aventura lor din Republica Dominicană și s-au întrecut la jocul pentru recompensă.

Faimoșii și Războinicii s-au întrecut la joc! Cine a câștigat recompensa de la Survivor, în ediția de vineri, 27 martie 2026

La Survivor, în ediția din 27 martie 2026, cele două triburi, Faimoșii și Războinicii, s-au întâlnit cu Adi Vasile pentru a afla ce surprize îi așteaptă de data aceasta la jocul de recompense.

„Faimoși, Războinici! Hai să vorbim despre recompensă! M-am gândit foarte mult cum să descriu ce este sub această cupolă și cred că se va descrie perfect dacă vă spun. O să aveți aici sub cupola tot ce vă imaginați! Oameni buni, fericire în 3, 2, 1! Aveți aici hamburger, cartofi prăjiți, aveți prăjituri, aveți un platou cu fructe. Toate acestea le veți savura pe un catamaran!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Așa cum era de așteptat, atunci când cupola a fost ridicată, concurenții au privit cu multă poftă către alimentele savuroase.

„Astăzi trebuie să mergeți pe următorul traseu: imediat după sgtart veți urca pe o bârnă, rumată de prima parte comună, la finalul căreia vă veți cățăra pe o frânghie, veți lua de acolo un steag, veți coborî și veți merge mai departe pe o nouă bârnă, urmată de a doua parte comună pe care va trebui să vă strecurați ca să mergeți mai departe. Urmează încă o parte comună, pe care va trebui să vă târâți, apoi vei avea mingi cu care va trebui să dărâmați opt cilindri de pe plăcuțele de lemn. Se luptă până la zece!”, a mai explicat Adi Vasile.

Cele două triburi s-au sfătuit, și-au făcut strategiile și a urmat desemnarea echipelor rivale. Proba a început în forță, căci recompensa pusă la bătaie de Adi Vasile a adus un plus de motivație pentru toți, mai ales după atâtea săptămâni dificile petrecute în jungle din Republica Dominicană!

Primii care au reușit să marcheze au fost cei din echipa Războinicilor, semn că membrii acestei echipe sunt foarte motivați după plecarea lui Beleuț. Traseu după traseu, Războinicii i-au înfruntat pe Faimoși și fiecare a dat tot ce a avut mai bun, în goana după festinul pregătit de Adi Vasile, în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Scorul a fost destul de strâns și, după fiecare punct marcat, emoțiile au crescut considerabil în ambele triburi. La final, după o confruntare plină de adrenalină și de situații neprevăzute, primii care au reușit să înscrie cele zece puncta impuse de Adi Vasile au fost Războinicii, care au câștigat cu scorul de 10 la 7.

