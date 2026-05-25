Ce mesaj a transmis Maria Dumitru, imediat după eliminarea de la Survivor! Detaliul observat imediat de fani

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 13:07 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 15:12
După ce a fost propusă de Lucian Popa la duel, în calitate de deținător al colanului de imunitate, Maria Dumitru a intrat la un duel decisiv alături de Ramona Micu și de Bianca Stoica (Bibi). După o confruntare dificilă, aceasta a fost eliminată de la Survivor România.

La scurt timp după ce a fost difuzat momentul cu plecarea ei din Republica Dominicană, Maria Dumitru a transmis un mesaj neașteptat, la care fanii au reacționat imediat. Descoperă care a fost detaliul ce a atras imediat atenția fanilor.

În ediția din 24 mai 2026 a emisiunii Survivor, Adi Vasile a anunțat că una dintre fete va fi eliminată la finalul duelului. După ce echipa lui Lucian Popa a câștigat jocul de recompensă și s-a bucurat de un festin libanez, tribul s-a reunit pentru un nou Consiliu. Acolo, rând pe rând, fiecare a votat o concurentă spre eliminare și cele mai multe voturi au fost primite de Ramona și de Bibi. Ulterior, Lucian Popa, deținătorul colanului de imunitate, a propus-o la duel și pe Maria Dumitru.

Traseul a fost unul dificil, presărat cu multe obstacole, însă fiecare dintre cele trei concurente intrate la duel și-a dat silința să traverseze cu bine traseul. Maria Dumitru a întâmpinat încă de la început anumite dificultăți și se pare că norocul nu a fost de partea ei de data aceasta, lucru ce i-a adus eliminarea.

La scurt timp după ce a părăsit Republica Dominicană, aceasta a transmis un mesaj neașteptaptat:

„Aici se încheie călătoria mea în Survivor România. Cuvintele par prea mici pentru a descrie o experiență care nu se compară cu absolut nimic în lume. Au fost 3 luni de izolare totală, fără mâncare, fără confort, fără elementarele produse de igienă și sub un cer care ne-a testat și cele mai ascunse limite. Plec acasă mândră de fiecare secundă, mai puternică și extrem de recunoscătoare pentru tot ce am trăit. 🌴🌊

Am intrat în acest show ca să joc, nu ca să fiu un simplu spectator. Din momentul unificării, regulile s-au schimbat, iar eu am ales să joc exact așa cum am simțit: pe cont propriu, liberă și asumată. Nu am intrat în competiție ca să caut aprobarea nimănui, ci ca să îmi decid singură parcursul. Plec fără regrete, cu capul sus și extrem de împăcată cu absolut toate deciziile mele, pentru că au fost 100% ale mele. 🧿🔥
Vă mulțumesc din tot sufletul celor care mi-ați înțeles spiritul de luptătoare și m-ați susținut în fiecare moment.🩵

#survivor #survivor2026 #survivorromania #losniños”, a fost mesajul transmis de Maria Dumitru, la scurt timp după eliminarea din emisiunea Survivor România, în ediția din 25 mai 2026.

Un detaliu observat de mulți a fost faptul că tânăra a ținut să evidențieze faptul că este extrem de mândră de parcursul său la Survivor și că s-a bazat mereu doar pe propriile decizii, fără să se lase influențată.

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri, de la 20:30, iar de sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

