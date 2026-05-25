Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ce a făcut Maria Dumitru imediat după ce a părăsit competiția Survivor: „Cine a îndrăznit să mi te elimine?” 

Ce a făcut Maria Dumitru imediat după ce a părăsit competiția Survivor: „Cine a îndrăznit să mi te elimine?” 

În emisiunea După Survivor disponibilă în AntenaPLAY Maria Dumitru a fost surprinsă în primele momente de după eliminare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 16:50 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 17:17
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Maria Dumitru a ajuns la hotel după eliminare, s-a minunat de oglindă și de toate lucrurile care în mod normal ni s-ar părea neimportante. Pentru fosta Războinică, să se întoarcă la viața confortabilă după 102 zile de junglă, a fost ceva uimitor. Maria și-a primit și telefonul și a purtat și prima convorbire telefonică.

Citește și: Ce mesaj a transmis Maria Dumitru, imediat după eliminarea de la Survivor! Detaliul observat imediat de fani

„Ce face iubirea mea? Cine a îndrăznit să mi te elimine? Ce faci?”, au fost cuvintele pe care le-a auzit Maria de la iubitul ei.

„Ramona cu Bibi. Am ajuns acum la hotel, sunt șocată de tot ce se întâmplă, am râs, am plâns, n-am știut să vorbesc la ceremonie, sunt calmă. Cât de dor îmi era de fața ta. Nu îmi vine să cred că vorbesc cu tine! Totul a fost greu, ploaie, frig, să te înțelegi cu toți oamenii, bârfă, ceva rău, n-ai lumină, n-ai mâncare”, a povestit Maria, care a cerut să fie așteptată acasă cu cozonac, shaorma și dulciuri.

Citește și: Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor

Imagini cu Maria Dumitru de la revenirea în țară. Cu ce mâncare a vrut să fie așteptată

Întoarsă în România, Maria Dumitru din tribul Los Ninos a fost întâmpinată de prietenii care i-au oferit un buchet mare de trandafiri.

„În prima lună mi-a fost foarte greu să mă detașez de familie, am rămas cu gândurile de acasă, cu mâncarea am fost foarte ok. Pe parcurs am mai simțit foamea. Înainte să plec, am avut puține recompense, am stat mult doar pe orez și pe cocos”, a povestit Maria după revenirea în țară.

Vezi integral episodul cu Maria Dumitru din „După Survivor” în AntenaPLAY!

Maria Dumitru
+3
Mai multe fotografii

Maria Dumitru a fost o jucătoare puternică la Survivor, reușind să aducă multe puncte pentru tribul în care s-a aflat. În ediția difuzată pe 24 mai, Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian, cel care avea colanul de imunitate, să intre la duel cu Ramona și Bibi, cele două fiind la egalitate de voturi din partea tribului. Maria a pierdut duelul cu Bibi și Ramona și flacăra ei a fost stinsă.

Ce mesaj a transmis Maria Dumitru, imediat după eliminarea de la Survivor! Detaliul observat imediat de fani...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro „Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea „Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
Observatornews.ro Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Antena 3 De ce apa Mării Negre este turcoaz, la Constanța. Explicația fenomenului care a transformat litoralul într-un peisaj din Maldive De ce apa Mării Negre este turcoaz, la Constanța. Explicația fenomenului care a transformat litoralul într-un peisaj din Maldive
Comentarii


Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă povestea care a zguduit lumea muzicii și află detaliile din spatele unui proces răsunător. Michael Jackson: The Trial e acum în AntenaPLAY.
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 20. Eliminare dureroasă, certuri și momente de cădere psihică! Ce s-a întâmplat
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 20. Eliminare dureroasă, certuri și momente de cădere psihică! Ce s-a...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Survivor, 24 mai 2026. O concurentă a fost eliminată din competiție, după un duel dur! Cine a părăsit Republica Dominicană
Survivor, 24 mai 2026. O concurentă a fost eliminată din competiție, după un duel dur! Cine a părăsit Republica...
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic
Andreea Popescu, înțepătură la adresa lui Rareș Cojoc? Influencerița a transmis un mesaj puternic Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm după măsurile mele”
Mafia lemnului, în spatele otrăvirii Doinei Pană? Fostul ministru face dezvăluiri: „O firmă a pierdut enorm... Antena3.ro
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață dispozitivul
Samsung ar fi renunțat la lansarea unui telefon important, potrivit surselor. De ce nu ar mai ajunge pe piață... useit
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“
Hubert Thuma îl pune la pământ pe Ilie Bolojan! „Prin noi înșine nu înseamnă izolare!“ BZI
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează incompetența autorităților
Semnul dezastrului. România cumpără cea mai scumpă energie din Europa, după Italia. Prețul penalizează... Jurnalul
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum arată viața ei acum
Liliana Ștefan, transformare spectaculoasă după despărțirea de Dan Bittman: Nu mă simțeam deloc bine. Cum... Kudika
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani
Verdict neașteptat pentru Nicușor Dan! Decizia luată de Tribunalul Botoșani Redactia.ro
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier:
Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat" Observator
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome 
Cauze ale durerilor de sân. De ce pot apărea aceste simptome  MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău
De ce rutina zilnică este importantă pentru copilul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x