Ce a făcut Maria Dumitru imediat după ce a părăsit competiția Survivor: „Cine a îndrăznit să mi te elimine?” 

În emisiunea După Survivor disponibilă în AntenaPLAY Maria Dumitru a fost surprinsă în primele momente de după eliminare.

Maria Dumitru a ajuns la hotel după eliminare, s-a minunat de oglindă și de toate lucrurile care în mod normal ni s-ar părea neimportante. Pentru fosta Războinică, să se întoarcă la viața confortabilă după 102 zile de junglă, a fost ceva uimitor. Maria și-a primit și telefonul și a purtat și prima convorbire telefonică.

Citește și: Ce mesaj a transmis Maria Dumitru, imediat după eliminarea de la Survivor! Detaliul observat imediat de fani

„Ce face iubirea mea? Cine a îndrăznit să mi te elimine? Ce faci?”, au fost cuvintele pe care le-a auzit Maria de la iubitul ei.

„Ramona cu Bibi. Am ajuns acum la hotel, sunt șocată de tot ce se întâmplă, am râs, am plâns, n-am știut să vorbesc la ceremonie, sunt calmă. Cât de dor îmi era de fața ta. Nu îmi vine să cred că vorbesc cu tine! Totul a fost greu, ploaie, frig, să te înțelegi cu toți oamenii, bârfă, ceva rău, n-ai lumină, n-ai mâncare”, a povestit Maria, care a cerut să fie așteptată acasă cu cozonac, shaorma și dulciuri.

Citește și: Ce i-a spus la ureche Gabi Tamaș Mariei Dumitru după eliminarea ei de la Survivor

Imagini cu Maria Dumitru de la revenirea în țară. Cu ce mâncare a vrut să fie așteptată

Întoarsă în România, Maria Dumitru din tribul Los Ninos a fost întâmpinată de prietenii care i-au oferit un buchet mare de trandafiri.

„În prima lună mi-a fost foarte greu să mă detașez de familie, am rămas cu gândurile de acasă, cu mâncarea am fost foarte ok. Pe parcurs am mai simțit foamea. Înainte să plec, am avut puține recompense, am stat mult doar pe orez și pe cocos”, a povestit Maria după revenirea în țară.

Vezi integral episodul cu Maria Dumitru din „După Survivor” în AntenaPLAY!

Maria Dumitru a fost o jucătoare puternică la Survivor, reușind să aducă multe puncte pentru tribul în care s-a aflat. În ediția difuzată pe 24 mai, Maria Dumitru a fost nominalizată de Lucian, cel care avea colanul de imunitate, să intre la duel cu Ramona și Bibi, cele două fiind la egalitate de voturi din partea tribului. Maria a pierdut duelul cu Bibi și Ramona și flacăra ei a fost stinsă.