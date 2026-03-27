Survivor, 27 martie 2026. Gabi Tamaș, accidentare dureroasă! Ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, după înfrângere

În ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor, Gabi Tamaș s-a accidentat la jocul pentru recompensă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 27 Martie 2026, 23:21 | Actualizat Vineri, 27 Martie 2026, 23:25

Tribul Faimoșilor și cel al Războinicilor s-au întrecut într-un nou joc de recompensă, pregătit de Adi Vasile. După numeroasele provocări și replici dure pe care și le-au dat, Lucian și Gabi Tamaș s-au întrecut, însă acesta din urmă a suferit o accidentare dureroasă. Descoperă ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Înainte de jocul de recompensă, Gabi Tamaș și Lucian și-au aruncat replici acide și provocări, semn că rivalitățile între cei doi au atins cote impresionante.

„Vreau să mă lupt cu el de fiecare dată când voi avea ocazia. Am avut și câteva discuții cu el, îl cunosc foarte bine și din camp și cred că Gabi reprezintă o provocare pentru mine. Consider că misiunea mea aici este să mă duelez cu el, să vedem care este mai bun, de acum înainte”, a zis Lucian din tribul Războinicilor.

„În finala sau...? Ca să îmi fac și eu strategia”, a întrebat Gabi Tamaș relaxat.

„Asta este provocarea mea cu tine. Adrenalina maximă e când intru să lupt împotriva lui. Îl consider cel mai bun”, a spun Lucian.

„Știu, că și Beleuț m-a provocat și a plecat. O să plece și Lucian. Eu accept toate provocările, de asta sunt aici. Sper să țină pasul”, a fost replica lui Gabi Tamaș, în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor, chiar înainte de jocul de recompensă.

Cei doi s-au întrecut la proba pentru recompensă, la Best Of, iar acesta a fosr rmomentul în care Gabi Tamaș a suferit o accidentare dureorasă pe traseu, lucru ce a adus un avantaj pentru Lucian, care a înscris punctul decisiv pentru echipa sa.

„Am alunecat ca prostul la ultimul joc și mi-am sucit glezna. Dar mai mult m-am enervat că am pierdut punctul”, a dezvăluit concurentul, extrem de supărat.

După înfrângerea suferită, în tribul Faimoșilor s-au născut tot felul de discuții. Marian Godină pare că suferă din ce în ce mai mult. Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor ca să vezi ce detalii au ieșit la iveală.

Survivor, 27 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit ...
AS.ro Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns Ce pensie a ajuns să aibă Rică Răducanu, după 50 de ani de muncă. Pe mâinile cui a ajuns
Observatornews.ro Iniţiativă Shero: registrul agresorilor. Proiectul e salutat de avocaţi, judecători şi poliţişti Iniţiativă Shero: registrul agresorilor. Proiectul e salutat de avocaţi, judecători şi poliţişti
Antena 3 Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei Noelia, tânăra din Spania care a cerut să fie eutanasiată, a murit. Ce s-a întâmplat în ultimele momente și disperarea mamei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 12. Adi Vasile a anunțat care este jocul de recompensă și ce trebuie să facă triburile
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 12. Adi Vasile a anunțat care este jocul de recompensă și ce trebuie să...
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
În această seară Adi Vasile dă startul unei noi etape pline de acțiune la Survivor. Triburile luptă pentru o recompensă importantă
În această seară Adi Vasile dă startul unei noi etape pline de acțiune la Survivor. Triburile luptă pentru o...
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba?
Este mama unui actor extrem de cunoscut din Turcia. Știi despre cine este vorba? Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a spus doar că vrea să-l „folosească”
Motivul ascuns pentru care o femeie a fost dată afară din apartamentul în care a locuit 16 ani: proprietarul i-a... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză
Spanac gratinat la cuptor, cu sos cremos și crustă rumenă de brânză HelloTaste.ro
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!”
Avertismentul ministrului Florin Manole: „Dacă cineva pleacă acela voi fi eu!” BZI
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani
România este pe plus. Am plătit la bugetul UE 35 miliarde de euro și am încasat 108 în 19 ani Jurnalul
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie?
De ce nu a renunțat Codruța Filip la numele său după căsătorie? Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii Observator
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală
Ce se întâmplă dacă privești zilnic peisaje din natură. Cum îți poate îmbunătăți sănătatea mintală MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri
Întâlnirile la adolescenți: Cum să vorbești cu adolescentul despre întâlniri DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară
Ciorbă de salată verde de post. Rețetă ușoară de primăvară Hello Taste
