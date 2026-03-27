Survivor, 27 martie 2026. Gabi Tamaș, accidentare dureroasă! Ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, după înfrângere

În ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor, Gabi Tamaș s-a accidentat la jocul pentru recompensă.

Tribul Faimoșilor și cel al Războinicilor s-au întrecut într-un nou joc de recompensă, pregătit de Adi Vasile. După numeroasele provocări și replici dure pe care și le-au dat, Lucian și Gabi Tamaș s-au întrecut, însă acesta din urmă a suferit o accidentare dureroasă. Descoperă ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Gabi Tamaș, accidentare dureroasă la Survivor! Ce s-a întâmplat în tribul Faimoșilor, după înfrângerea de la jocul de recompensă din 27 martie 2026

Înainte de jocul de recompensă, Gabi Tamaș și Lucian și-au aruncat replici acide și provocări, semn că rivalitățile între cei doi au atins cote impresionante.

„Vreau să mă lupt cu el de fiecare dată când voi avea ocazia. Am avut și câteva discuții cu el, îl cunosc foarte bine și din camp și cred că Gabi reprezintă o provocare pentru mine. Consider că misiunea mea aici este să mă duelez cu el, să vedem care este mai bun, de acum înainte”, a zis Lucian din tribul Războinicilor.

„În finala sau...? Ca să îmi fac și eu strategia”, a întrebat Gabi Tamaș relaxat.

„Asta este provocarea mea cu tine. Adrenalina maximă e când intru să lupt împotriva lui. Îl consider cel mai bun”, a spun Lucian.

„Știu, că și Beleuț m-a provocat și a plecat. O să plece și Lucian. Eu accept toate provocările, de asta sunt aici. Sper să țină pasul”, a fost replica lui Gabi Tamaș, în ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor, chiar înainte de jocul de recompensă.

Cei doi s-au întrecut la proba pentru recompensă, la Best Of, iar acesta a fosr rmomentul în care Gabi Tamaș a suferit o accidentare dureorasă pe traseu, lucru ce a adus un avantaj pentru Lucian, care a înscris punctul decisiv pentru echipa sa.

„Am alunecat ca prostul la ultimul joc și mi-am sucit glezna. Dar mai mult m-am enervat că am pierdut punctul”, a dezvăluit concurentul, extrem de supărat.

După înfrângerea suferită, în tribul Faimoșilor s-au născut tot felul de discuții. Marian Godină pare că suferă din ce în ce mai mult. Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 27 martie 2026 a emisiunii Survivor ca să vezi ce detalii au ieșit la iveală.

