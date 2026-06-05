Survivor, 5 iunie 2026. Al doilea concurent eliminat din Republica Dominicană! Cine sunt concurenții din semifinală

Adi Vasile a anunțat care este al doilea concurent eliminat în ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor România, după un traseu plin de obstacole. Descoperă cine a părăsit Republica Dominicană, înainte de marea finală, dar și cine sunt cei ajunși în semifinală.

După primul joc propus de Adi Vasile, un concurent a fost eliminat și doar șapte au reușit să se califice la cel de-al doilea joc al ediției din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor 2026. După un traseu de noapte dificil, cu numeroase obstacole, un al doilea concurent a fost eliminat înainte de marea finală. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Al doilea concurent eliminat din Republica Dominicană, înainte de finală, în ediția din 5 iunie 2026. Cine sunt concurenții din semifinală

În ediția din 5 iunie 2026 a emisiunii Survivor, ziua a început în forță pentru concurenți cu un traseu complicat, la primul joc eliminatoriu. La finalul acestuia, Cristian Boureanu a fost eliminat. După ce au primit o pauză de odihnă, concurenții rămași în competiție s-au întâlnit din nou cu Adi Vasile pentru a afla care este următoarea provocare.

„Bine ați venit la cel de-al doilea joc eliminatoriu al săptămânii finale Survivor 2026! Ați fost inițial opt concurenți și, la finalul primului joc, Cristian a pierdut și a fost nevoit să părăsească azi competiția. Acum, sunteți șapte și în curând veți intra iar pe traseu. La final, încă unul dintre voi va părăsi competiția. Emoțiile sunt mari, dorința e mare și vă doresc să fiți cât mai exacți. Căci e posibil ca o greșeală să nu poată fi reparată! Doar unul dintre voi poate ridica deasupra capului trofeul Survivor 2026 și să meargă acasă cu premiul de 100.000 de euro”, a dezvăluit Adi Vasile.

Nu mică le-a fost surpriza atunci când au realizat că vor avea parte de primul lro traseu de seară, care nu fost unul deloc simplu.

„Este pentru prima dată când aveți traseu de noapte. Este un traseu spectaculos: imediat după start veți intra pe un ponton, acolo unde veți traversa piscina, un pod, un zig-zag, o bârnă, încă un zig-zag, înainte de partea finală. La final veți arunca cu gantere de lemn, cu care va trebui să doborâți cele patru totemuri în coșurile din față. După aceea veți lua inelele de lemn și veți doborî mingile în coș. Astăzi, pentru a merge mai departe, aveți nevoie de două victorii”, a anunțat Adi Vasile.

Gabi Tamaș a tras numărul șapte și nu a intrat în prima tură de pe traseu. Prima echipă a fost formată din Andreea și Bianca, Bibi a făcut echipă cu Lucian, în timp ce Ramona a făcut echipă cu Patricia.

Astfel, la prima confrunte, cea care a înscris a fost Bianca Giurcanu. Bibi l-a învins pe Lucian, Ramona a învins-o pe Patricia. Rând pe rând, concurenții au parcurs traseul și prima care s-a calificat mai departe a fost chiar Bibi.

Au fost momente extrem de tensionate, răsturnări de situație spectaculoase și emoții din plin. La finalul celui de-al doilea joc, Andreea a fost concurenta care a fost eliminată de la Survivor și a părăsit astfel Republica Dominicană. Astfel, Lucian, Bibi, Gabi, Bianca, Ramona și Patricia sunt în semifinală.

Marea finală Survivor va fi live din Republica Dominicană, duminică, 7 iunie 2026, de la ora 20:00! Aventura se vede și pe AntenaPLAY!