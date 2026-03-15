Mirela Baniaș, cunoscută publicului din sezonul 4 Insula Iubirii, s-a schimbat radical în ultimii ani.

Mirela Baniaș de la Insula Iubirii, de nerecunoscut după ce a slăbit radical. Cum arată la opt ani de la difuzarea emisiunii

Imaginile postate de Mirela Baniaș pe rețelele de socializare au atras atenția urmăritorilor, însă transformarea sa fizică a fost determinată de probleme de sănătate.

Potrivit click.ro, citat de Cancan, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii a dezvăluit că s-a confruntat cu afecțiuni cardiace și diabet, fiind nevoită să urmeze un tratament medicamentos și să adopte un alt stil de viață.

Cum arată Mirela Baniaș la opt ani de la Insula Iubirii

Ca urmare a numeroaselor întrebări primite în mediul online despre procesul său de slăbire, Mirela Baniaș a explicat că medicii i-au recomandat să dea jos câteva kilograme cu ajutorul unui nutriționist. Datorită regimului personalizat, fosta concurentă de la Insula Iubirii a reușit să slăbească semnificativ.

„Este greu și nu mă lasă să renunț (psihologic). Până în prezent am reușit și mă simt mai bine, am renunțat la unele medicamente. Da, țin regim și probabil o să țin toată viața, mai bine decât medicamente. Îmi este foarte ușor să țin acest regim, pentru că am patru bucătari la dispoziție zilnic și ospătari care nu mă lasă să uit o masă. Sunt o norocoasă că am atâția oameni în jur care mă iubesc”, a dezvăluit fosta concurentă, potrivit surselor citate mai sus.

Mirela Baniaș a trăit o mare provocare la Insula Iubirii, mai ales după ce fostul său partener, Ionuț Gojman, a ales să revină în sezonul cinci al emisiunii în rol de ispită. Fosta concurentă s-a întors în țară și a decis să își reconstruiască viața.

Mirela l-a întâlnit pe Vasile Tecar, tată a doi copii dintr-o relație anterioară, cu care s-a căsătorit. În 2019, când a fost cerută în căsătorie, fosta concurentă de la Insula Iubirii a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Cred că primăvara mea nu putea să aibă un început mai frumos decât acesta la capatul lumii. Alături de soarele puternic de aici, radiez și eu de fericire. Astăzi am spus <<DA!>>. Nu pentru prima oară, dar, cu siguranță, pentru ultima oară și în cel mai special mod posibil. Fericirea mea nu cunoaște limite acum și sper să ajungă la fiecare dintre voi. Vă mulțumesc din suflet celor care m-ați susținut la orice pas și vă mulțumesc și vouă celor care, prin critici, m-ați învățat cum să fiu și mai puternică. Te iubesc din tot sufletul meu și îți mulțumesc din inimă pentru toate momentele de suflet pe care mi le-ai oferit. Alături de tine am simțit cum este să fii prietenă, iubită, dar și mamă, un sentiment de care mi-am dorit mereu să am parte?‍?‍?‍? DA!”, a mărturisit Mirela Baniaș, citată de Cancan.

