Survivor România, 18 ianuarie 2026. Cine a câștigat lupta pentru provizii: Se ceartă mereu. Nu este normal!

Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Lupta pentru provizii a fost câștigată de Faimoși, care s-au impus cu scorul de 5 la 2. Ultimul punct decisiv a fost adus de Cristian Boureanu, spre bucuria echipei sale. Războinicii, aflați la a treia înfrângere consecutivă, sunt profund dezamăgiți și își pun sub semnul întrebării strategia: „Trebuie să nu mai fie vorba despre cine vrea să joace, ci despre cine are abilitățile de a câștiga”.

Duminica, 18.01.2026, 21:12