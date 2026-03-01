Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin. Imagini splendide cu vila de la munte a vedetei: „Terapie curată”

Andreea Marin și-a construit o casă de vacanță în comuna Telega, județul Prahova.

În urmă cu mai bine de două decenii, Andreea Marin a decis că are nevoie de un loc unde să se refugieze, departe de agitația cotidiană. Așa că a decis să cumpere un teren la munte și să își construiască o casă de vacanță, iar acum se poate bucura de o oază de liniște, potrivit Cancan.

Cum arată casa de vacanță a Andreei Marin

Casa de vacanță a Andreei Marin se află în comuna Telega, la aproximativ o oră și jumătate de București. De fiecare dată când își dorește să se deconecteze, vedeta vine aici. În curtea casei din lemn și piatră naturală, vedeta a plantat brazi înalți pentru a se putea bucura pe deplin de această proprietate și de roadele naturii.

„Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a dezvăluit Andreea Marin, în urmă cu un an, pe contul personal de Instagram.

Între timp, casa din județul Prahova a devenit mai mult decât un simplu loc de vacanță. Este un colț de natură unde revine ori de câte ori simte nevoia de liniște și echilibru.

Cu ce s-au ocupat părinții Andreei Marin

Andreea Marin a dezvăluit că părinții sunt cei care au făcut-o femeia puternică, talentată și dedicată de astăzi.

Deși au fost ingineri de meserie, ambii au avut o fire extrem de creativă și romantică, dar și o poftă enormă de viață, lucruri pe care le-a moștenit și ea. Vedeta de televiziune a dezvăluit că mama ei, înainte cu o zi să moară, a râs cu lacrimi.

Despre tatăl ei, Andreea Marin a precizat că el a fost cel care i-a insuflat dragostea de literatură.

„Mama era inginer de mecanică fină și, în egală măsură, un om foarte sensibil, romantic. Scria poezie, scria foarte frumos. Râdea. Cu o zi înainte să se stingă a râs cu lacrimi. Iubea viața. Am moștenit de la ea și de la tata această dragoste necondiționată. Iubim viața chiar dacă ea ne joacă feste uneori. Tatăl meu, un om foarte puternic sau cel puțin aceasta era impresia pe care ne-o dădea tuturor, ne bazam pe el. Un om de cuvânt, un profesionist, el era inginer constructor și un om foarte creativ în egală măsură cu o fire romantică. Pe vremea lui Ceaușescu, pe sub mână de la librăria din orașul nostru mic, lua cărți de poezie, de proză și citea la lumina lumânării, pentru că regimul ne priva de lumina electrică. Citea poeziile romantice, el le citea, noi le ascultam. Era foarte priceput și cred că asta l-a legat de mama. Această fire caldă, sensibilă, deși el era și un bărbat puternic în același timp”, a mărturisit Andreea Marin, citată de Fanatik.