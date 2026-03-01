Reuniune surpriză pentru fanii „Baywatch”! Cum arată Erika Eleniak și Nicole Eggert în prezent

Antena Căutare
Starurile din „Baywatch", Erika Eleniak, în vârstă de 56 de ani, și Nicole Eggert, 54 de ani, au avut parte de o reuniune surpriză. Iată cum arată acum!

Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 11:15 | Actualizat Joi, 26 Februarie 2026, 16:11
Erika Eleniak și Nicole Eggert s-au întâlnit la un eveniment dedicat pompierilor în Los Angeles. Cele două au imortalizat momentul și s-au fotografiat împreună. Fostele lor colege, Carmen Electra și Gena Lee Nolin, au reacționat imediat la imaginea postată pe rețelele de socializare.

„Nimic nu se compară cu timpul petrecut alături de femei minunate pentru o cauză importantă”, a scris Nicole Eggert, în descrierea postării sale. Erika Eleniak a adăugat: „Mă bucur atât de mult că am reușit să petrecem timp împreună!”.

Nicole Eggert a jucat rolul lui Summer Quinn în seria „Baywatch”. Încă din ianuarie 2024, actrița le oferă fanilor actualizări despre starea sa de sănătate, după ce a anunțat că a fost diagnosticată în 2023 cu cancer mamar, potrivit dailymail.co.uk.

Actrița a mărturisit că, după ce s-a îngrășat aproape 11 kilograme și a început să simtă dureri la sânul stâng în octombrie 2023, a făcut o mamografie și trei biopsii, care au dus la diagnosticul devastator.

Deși, inițial, a crezut că simptomele erau cauzate de menopauză, ea a mers imediat la medic, după ce a simțit un nodul în urma unei autoexaminări.

„Chiar pulsa și mă durea”, a explicat ea pentru revista People, potrivit sursei citate mai sus. „Am mers imediat la medicul de familie, iar acesta mi-a zis să merg urgent la investigații”.

„Această călătorie a fost grea pentru mine”, a recunoscut Nicole Eggert, adăugând că încearcă să rămână optimistă.

Nicole Eggert este mama a două adolescente și a mărturisit că „cea mai mare teamă” a ei este să nu mai fie alături de copiii săi. În martie 2024, actrița le-a adus un omagiu special fiicelor sale într-un interviu acordat revistei Us Weekly.

„Fetele mele sunt sprijinul meu. Au fost incredibile pe parcursul întregii situații, pentru că totul este ciudat. Sunt mândre de mine. Sunt mereu lângă mine. Îmi oferă multă înțelegere, mă verifică constant și mă întreabă cum mă simt, iar noi ne susținem una pe alta foarte mult”, a dezvăluit Nicole Eggert.

În timpul tratamentului, actrița a făcut chimioterapie, o mastectomie și o reconstrucție mamară.

Într-un interviu acordat revistei People la începutul acestui an, Nicole Eggert a dezvăluit că acum se concentrează pe „vindecarea” corpului după tratamente și operații. Ea a recunoscut și că îi este dificil să spună că a „învins” cancerul.

„(...) Pentru mine este un proces de zi cu zi și tot ce pot face este să mă concentrez să fiu cât mai sănătoasă și cea mai bună versiune a mea acum. Încerc să-mi păstrez dialogul interior pozitiv, pentru că situația este delicată și poate deveni foarte stresantă dacă te gândești prea mult”, a mărturisit actrița, potrivit dailymail.co.uk.

Ce declara Erika Eleniak despre tatuajele sale: „Pur și simplu este distractiv”

În anul 2023, publicația PageSix a fost prima care a dezvăluit transformarea dramatică a superbei blondine, cu fotografii exclusive surprinse în timp ce actrița își plimba câinele în suburbiile Californiei.

În timpul apariției sale la podcastul „Still Here Hollywood”, Erika Eleniak a explicat de ce și-a făcut atât de multe tatuaje. Vedeta a dezvăluit că a început să își facă tatuaje pe spate pe la sfârșitul anilor ’90, după ce s-a încheiat perioada ei din „Baywatch”.

„Fiecare tatuaj pe care îl am este semnificativ (...) Îmi plac tatuajele. Îmi place faptul că trupul meu este o pânză pe care să îmi spun poveștile. Pur și simplu este distractiv”, a declarat actrița.

Erika Eleniak a devenit faimoasă la doar 12 ani, datorită rolului său din „E.T.”, filmul emblematic din 1982 al lui Steven Spielberg. Mai târziu, vedeta a devenit un simbol al anilor ’90, datorită rolului său din „Baywatch” și chiar a pozat pentru reviste de renume.

Actrița a dezvăluit că, în cele din urmă, a renunțat la serial, deoarece își dorea „un rol mai serios” și nu se mai simțea confortabil în timp ce purta „bikini mici și strâmți”. De-a lungul anilor ’90, Erika Eleniak a trecut de la filme thriller la cele de acțiune.

Vedeta a fost căsătorită cu culturistul Philip Goglia în 1998, însă cei doi au divorțat după doar șase luni. La începutul anilor 2000 a început să se întâlnească cu Roch Daigle, iar cei doi s-au căsătorit în 2005. Un an mai târziu au devenit părinții unei fetițe, potrivit dailymail.co.uk.

Astăzi, vedeta încă joacă, dar duce o viață liniștită în California, alături de fiica ei, Indyanna Daigle, care are acum 19 ani.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

