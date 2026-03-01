Îţi mai aduci aminte de actrița care a jucat în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”? Cum arată Natalia Streignard la 55 de ani

Antena Căutare
În urmă cu două decenii, telenovela „Valentina, grăsuţa mea frumoasă” făcea furori în toată lumea şi înregistra audienţe record. Datorită rolului principal, actriţa Natalia Streignard a cunoscut imediat succesul. Iată cum arată azi!

Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 12:00
Telenovela „Valentina, grăsuța mea frumoasă” a fost una dintre cele mai de succes producții ale anilor 2000. Natalia Streignard a dat viață personajului principal, făcând o lume întreagă să o îndrăgească pentru rolul ei.

La fel ca în cazul telenovelei „Betty cea urâtă”, diferențele dintre personajul principal și actrița care i-a dat viață sunt mari. În prezent, Nataliei Streignard arată incredibil, deși are 55 de ani și trei copii.

Cum arată azi Natalia Streignard, actrița din „Valentina, grăsuța mea frumoasă”

Telenovela a propulsat-o pe Natalia Streignard pe cele mai înalte culmi ale succesului, devenind extrem de apreciată de public.

Natalia Streignard a jucat acest rol pe când avea 33 ani, în 2002. În prezent, frumoasa actriță are 55 ani, dar pare că timpul nu a trecut deloc peste ea, păstrându-și aceleași trăsături frumoase și chipul veșnic tânăr.

Inițial, actrița s-a făcut remarcată ca Miss Venezuela în 1992, când a surprins pe toată lumea cu frumusețea ei debordantă. După succesul înregistrat cu telenovela „Valentina, grăsuța mea frumoasă”, Natalia Streignard a jucat și în alte producții faimoase, precum „Decisiones”, „La Tormenta”, „El Juramento”, „Anita, note rajes”, „La nina de mis ojos”, potrivit tvhappy.ro.

În 2005, actrița a obținut rolul principal în „La Tormenta”, alături de Christian Meier, o telenovelă de dragoste și aventură. Apoi, în 2008, a urmat telenovela „El Juramento”, unde a interpretat din nou rolul principal alături de Osvaldo Rios. Totuși, la scurt timp după această apariție, Natalia a decis să se retragă treptat din televiziune, pentru a-și dedica timpul exclusiv familiei.

Natalia Streignard, actrița de origine venezueleană, a rămas în inimile fanilor pentru rolul său iconic din telenovela „Valentina, grăsuța mea frumoasă”, difuzată în 2002.

În 2008, Natalia s-a căsătorit cu omul de afaceri Donato Calandriello, cu care are trei copii, concentrându-se de atunci pe viața de familie.

Renunțarea la actorie s-a bazat pe dorința de a avea o viață mai liniștită, departe de stresul și agitația de pe platourile de filmare. Deși Natalia Streignard nu a mai revenit de atunci în lumina reflectoarelor, fanii continuă să îi urmărească evoluția pe rețelele de socializare, unde împărtășește momente din viața personală și se arată ca o mamă devotată și o soție împlinită.

Cu toate că a primit numeroase propuneri pentru noi proiecte, ea a ales să se dedice în totalitate familiei și copiilor. Astfel, ultimul ei rol major în telenovele a rămas „El Juramento”, iar fanii au continuat să o admire pentru talentul și naturalețea sa.

În prezent, Natalia Streignard este activă pe rețelele de socializare, menținând legătura cu fanii care îi urmăresc momentele de familie, dar și rutina de exerciții fizice, care o ajută să se mențină într-o formă de invidiat la 55 de ani.









