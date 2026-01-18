Survivor România, 18 ianuarie 2026. Teoria lui Călin Donca. Cine conduce, de fapt, tribul Faimoșilor

Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Tensiunile cresc în tribul Faimoșilor, unde apar acuzații de jocuri de culise și influență ascunsă. Călin Donca susține că există o luptă pentru putere în interiorul grupului. „Cristi Boureanu crede că are influență asupra grupului, însă Gabi Tamaș conduce grupul din umbră. Pe mine vede că îi stau în cale și vrea să mă dea deoparte”, a declarat acesta.

Duminica, 18.01.2026, 20:30