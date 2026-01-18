Survivor România, 18 ianuarie 2026. Vot decisiv la Războinici. Cine intră la duel

Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. În al doilea consiliu tribal, Războinicii au votat concurenții care merg la duelul pentru eliminare. Duelul se va da între două persoane din trib, Niky Salman și Iulia Istrate. „Sincer, nu mă surprinde. Nu înțeleg de ce nu se vorbește deschis”, a spus Niky Salman, în timp ce Iulia Istrate a declarat: „Eu vreau să merg la duel și să-mi dau seama dacă eu trebuie să mai fiu aici sau nu”.

Duminica, 18.01.2026, 23:05