Antena Căutare
Home Survivor Video Survivor România, 18 ianuarie 2026. Vot decisiv la Războinici. Cine intră la duel
Logo show

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Vot decisiv la Războinici. Cine intră la duel

Episodul 6 din data de 18 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. În al doilea consiliu tribal, Războinicii au votat concurenții care merg la duelul pentru eliminare. Duelul se va da între două persoane din trib, Niky Salman și Iulia Istrate. „Sincer, nu mă surprinde. Nu înțeleg de ce nu se vorbește deschis”, a spus Niky Salman, în timp ce Iulia Istrate a declarat: „Eu vreau să merg la duel și să-mi dau seama dacă eu trebuie să mai fiu aici sau nu”.
Duminica, 18.01.2026, 23:05
x
”Avantajul se poate transforma într-o capcană!” Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

”Avantajul se poate transforma într-o capcană!” Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Duminica, 18.01.2026, 23:31 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Final în lacrimi la duelul pentru eliminare dintre Niky Salman și Iulia Istrate

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Final în lacrimi la duelul pentru eliminare dintre Niky Salman și Iulia Istrate

Logo show Duminica, 18.01.2026, 23:30 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Replici dure și acuzații între Faimoși la al doilea consiliu tribal: A venit cu diverse amenințări!

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Replici dure și acuzații între Faimoși la al doilea consiliu tribal: A venit cu diverse amenințări!

Logo show Duminica, 18.01.2026, 22:26 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Mâncarea i-a făcut pe Faimoși să uite de tensiuni: Îmi plouă în gură!

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Mâncarea i-a făcut pe Faimoși să uite de tensiuni: Îmi plouă în gură!

Logo show Duminica, 18.01.2026, 22:16 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Scandal în tribul Războinicilor din cauza unei căni de orez

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Scandal în tribul Războinicilor din cauza unei căni de orez

Logo show Duminica, 18.01.2026, 22:00 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Cine a câștigat lupta pentru provizii: Se ceartă mereu. Nu este normal!

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Cine a câștigat lupta pentru provizii: Se ceartă mereu. Nu este normal!

Logo show Duminica, 18.01.2026, 21:12 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Teoria lui Călin Donca. Cine conduce, de fapt, tribul Faimoșilor

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Teoria lui Călin Donca. Cine conduce, de fapt, tribul Faimoșilor

Logo show Duminica, 18.01.2026, 20:30 Survivor România, 18 ianuarie 2026. Iulia Istrate, lovită accidental în tabără: Bine că mi-a venit în spate și nu în cap!

Survivor România, 18 ianuarie 2026. Iulia Istrate, lovită accidental în tabără: Bine că mi-a venit în spate și nu în cap!

Logo show Duminica, 18.01.2026, 20:26 Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Cele mai chic paltoane feminine pentru iarna 2026

Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Cele mai chic paltoane feminine pentru iarna 2026

Logo show Duminica, 18.01.2026, 16:00 Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii

Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii

Logo show Duminica, 18.01.2026, 15:50 Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Provocarea cu balonul de la rubrica "Recorduri de weekend"

Super Neatza, 7 ianuarie 2026. Provocarea cu balonul de la rubrica "Recorduri de weekend"

Logo show Duminica, 18.01.2026, 15:38 Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Oportunități să începem ceva nou

Neatza de Weekend, 18 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Oportunități să începem ceva nou

Logo show Duminica, 18.01.2026, 10:09
x