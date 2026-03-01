Nicoleta Luciu a vorbit cu durere despre cele două sarcini pierdute: „Plângeam în prosop să nu mă audă nimeni”. Ce a dezvăluit

Nicoleta Luciu și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele două sarcini pe care le-a pierdut, dar și despre depresia care a urmat.

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute femei din showbizul românesc. Vedeta în vârstă de 45 de ani este căsătorită din 2012 cu Zsolt Csergo. Cei doi au împreună patru copii: Zsolt și tripleții Karol, Kim și Kevin.

Deși acum se declară o femeie împlinită, având o familie mare și frumoasă, Nicoleta Luciu a trecut prin experiențe dureroase, pe care le-a trăit în tăcere. Pierderea celor două sarcini a fost o traumă greu de depășit.

Nicoleta Luciu, mărturisiri dureroase despre cele două sarcini pierdute

Nicoleta Luciu a făcut declarații dureroase despre cele două sarcini pierdute.

„Prima sarcină când am pierdut-o, am făcut depresie. Am plâns foarte mult. Aveam copii acasă de care trebuia să am grijă, dar mai aveam momente când mă duceam în baie și plângeam înăbușit, în prosop, să nu mă audă nimeni. Erau mama, soacra mea, bărbatul meu, când venea în weekenduri... Și când știam că toată lumea s-a culcat, mă duceam să fac duș. Atâta plângeam, în duș, atunci a fost greu. Pe urmă am rămas din nou însărcinată, m-am bucurat tare mult, nu i-am zis soțului. Aveam nouă sau zece săptămâni și s-a oprit. Era transpirată doamna ginecolog și zice: <<Nu mai are activitate cardiacă>>.

Mi-a făcut antestezie generală și înainte să adorm total, am zis: <<data viitoare când o să mă pui aici, o să fac tripleți>>. Dorințele se îndeplinesc nu atunci când ești cu îndârjire, ci când o spui ca un copil. Momentele acelea, înainte să adorm total, a fost o conexiune cu Universul. A fost ca o rugăciune. Și s-a întâmplat!”, a rememorat Nicoleta Luciu, citată de Libertatea.

„Mi s-a părut așa că am reînviat. În sensul că lucrul ăsta l-am făcut toată viața mea și, la un moment dat, am stopat totul că să merg să îmi cresc copiii. Pentru că asta mi-am dorit foarte mult, o familie numeroasă. Păcat că n-a fost mai numeroasă!”, a declarat Nicoleta Luciu pentru Știrile Antena Stars, potrivit sursei citate mai sus.

Nicoleta Luciu: „În tinerețe îmi doream mai mulți copii”

Nicoleta Luciu a afirmat că puterea de a merge mai departe a venit din iubirea pentru copiii săi și din sprijinul soțului ei. Astăzi, se declară recunoscătoare pentru tot ce are, iar familia este cea mai mare bogăție a sa.

„În tinerețe îmi doream mai mulți copii, dar doar cu patru am rămas. Dar sunt patru exemplare extrem de frumoase și cu care mă mândresc și eu, și tatăl lor. Avem o familie minunată, împlinită, cu multă zarvă”, a adăugat Nicoleta Luciu, potrivit Libertatea.