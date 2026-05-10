Survivor România 2026. Rezultatul voturilor după Consiliul Tribal. Cine sunt concurenții trimiși la duel

Episodul 54 din data de 10 mai 2026 al emisiunii Survivor România. După Consiliul Tribal a avut loc votarea, iar Adi Vasile a citit rezultatele. Marian Godină a fost trimis la duel, conform strategiei stabilite în tabără, acesta declarând că decizia nu l-a surprins. Ulterior, Lucian Popa, câștigătorul colanului, l-a nominalizat pe Gabriel Tamaș pentru al doilea loc la duel.

Duminica, 10.05.2026, 23:14