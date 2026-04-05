Survivor România 2026. Tensiuni între Faimoși! Marian Godină îl taxează dur pe Cristian Boureanu: „Este un oportunist, s-a schimbat radical!”

Episodul 39 din data de 5 aprilie 2026 al emisiunii Survivor România. Liniștea din tabăra Faimoșilor este doar o aparență, iar consiliul de eliminare bate la ușă cu tensiuni neașteptate! „El este oportunistul!”, a declarat Marian Godină, convins că atitudinea neobișnuit de amabilă a lui Boureanu din ultima perioadă este doar o strategie mascată de a-și asigura liniștea în grup. Godină simte că schimbarea de comportament a venit fix în momentul în care el a devenit posesorul imunității individuale, acuzându-l pe colegul său de falsitate. De cealaltă parte, Aris Eram aduce în discuție realitatea crudă a competiției. Într-o mărturisire sinceră, Aris a dezvăluit că cel vizat pentru eliminare în acest moment este chiar Cristian Boureanu.

Duminica, 05.04.2026, 21:50