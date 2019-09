Emoții uriașe și transformări de povestit nepoților! A doua ediție a emisiunii ”Te cunosc de undeva” a adus un show de excepție!

”Te cunosc de undeva!”, show-ul transformărilor de la Antena 1, a revenit săptămâna trecută, cu un nou sezon exploziv, iar a doua ediție a adus, fără doar și poate, momente memorabile.

Cea de-a doua gală a emisiunii de la Antena 1 a adus o premieră, întrucât în deschiderea fiecărei ediții din acest sezon, adevăratele stele ale transformărilor românești vor reveni la „Te cunosc de undeva!” în calitate de invitați speciali, pentru a retrăi emoții pe care nu le vor uita niciodată. Prima a fost Maria Buză, cea care a câștigat sezonul al șaselea. Ea a a adus-o pe scenă pe Irina Loghin, reușind să facă senzație.

Seara a debutat cu un moment incendiar, întrucât Alex și Monica Anghel s-au transformat în Pitbull și Christina Aguilera, reușind să interpreteze piesa ”Feel This Moment” senzațional.

Un moment inedit a fost reprezentat și de cel făcut de Șerban Copoț și Cezar Ouatu. Dacă primul a avut noroc, Cezar nu a reușit să scape de tocuri, așa că momentul a fost ”colorat, nerecomandat copiilor”, după cum a comentat Temișan.

În „concursul transformărilor” au intrat și Liviu Vârciu, care a imitat-o și el pe Irina Loghin, dar din perioada ei de tinerețe, când interpreta, alături de Benone Sinulescu (în care s-a transformat Andrei Ștefănescu), celebrul cântec „Cine bate seara la fereastra mea?”.

Îmbrăcată într-un sutien minscul și într-o pereche de chiloți ce i-a etalat șoldurile, asemenea renumitei artiste Nicki Minaj, Bella Santiago a făcut senzație, ea interpretând piesa Good Form.

Ada și Cornel Palade n-au avut deloc o misiune ușoară, întrucât au fost nevoiți să interpreteze piesa ”No face, no name, no number”.

Grigore Gherman a fost, de asemenea, senzația serii, întrucât a avut de pus în scenă un moment extrem de colorat. Mai exact, el a adus-o pe scena de la ”Te cunosc de undeva!”, ediția a doua, pe Delia, interpretând melodia ”Acadele”.

Diana Matei, în schimb, a fost nevoită să-l aducă pe scenă pe celebrul Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, iar piesa ”Crying” a răsunat în platoul emisiunii de la Antena 1, jurații fiind, pur și simplu, uimiți: ”Ne-ai pocnit de cum ai coborât scările și am stat gură cască savurând fiecare secundă din reprezentația ta.”, i-a transmis Ozana.

Ultima, dar nu cea din urmă, a fost Sorana Darclee. Ea l-a adus pe scenă pe nimeni altul decât Taco, interpretând piesa ”Puttin' on the Ritz”.

Așadar, a doua ediție a emisiunii ”Te cunosc de undeva!” a fost una explozivă, însă cea care a reușit să-i cucerească și pe jurați și pe concurenți a fost Diana Matei, ea fiind desemnată câștigătoarea galei a doua a noului sezon.

