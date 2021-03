Fiica Emiliei Popescu este acum o femeie superbă. Cum arată și cu se se ocupă Maria Ștefănescu

Citește și: Te cunosc de undeva, 20 februarie 2021. Emilia Popescu a muncit din greu pentru a se transforma într-o Liza Minnelli memorabilă

Pe lângă fotografiile din călătorii și de la evenimente, Maria Ștefănescu publică și imagini alături de iubitul ei.

Părinții Mariei Ștefănescu au divorțat pe vremea când ea avea 12 ani

Maria Ștefănescu este fiica actriței Emilia Popescu și a muzicianului Ionuț Ștefănescu. Cei doi artiști au divorțat după un mariaj de 15 ani, pe vremea când fiica lor avea 12 ani. Maria Ștefănescu nu a urmat nici actoria ca mama sa, nici muzica precum tatăl său, dar a rămas în zona artistică, fiind pasionată de pictură și design vestimentar. La facultate și la master s-a specializat pe design vestimentar iar în prezent își trăiește pasiunea.

„Mă consider foarte norocoasă pentru că m-am născut într-o familie de artiști, deci era cam greu să nu moștenesc această înclinație și iubire pentru artă. Am început să pictez de pe la șase ani și de atunci nu am mai vrut să fac altceva. Am fost un copil norocos pentru că mi-am descoperit „chemarea de la o vârstă așa fragedă, dar asta se datorează, desigur, părinților mei, cărora le mulțumesc că m-au încurajat și susținut mereu și o fac în continuare”, a declarat Maria Ștefănescu pentru Psychologies, potrivit VIVA!

Emilia Popescu, fericită că fiica ei nu a urmat calea actoriei

Actrița Emilia Popescu a mărturisit că este fericită pentru că fiica ei nu i-a călcat pe urme în ceea ce privește actoria.

„Sunt cea mai fericită. Pentru mine ăsta este cadoul vieții mele, faptul că fata mea nu a făcut Actoria. De ce? Pentru că este o meserie grea, ingrată, nedreaptă, mai ales pentru o femeie. Promit să fiu îmbrăcată numai de Maria Ștefănescu. A terminat masterul”, spunea Emilia Popescu în anul 2019 pentru Libertatea.

Încă din 2019 Emilia Popescu spunea că fiica ei este consilierul ei în materie de vestimentație:

„Mi-a făcut un pardesiu, pantaloni, pulovere, dar nu pentru apariții publice. Mă surprinde cu diverse creații. Tot timpul mă consult cu ea. Nu mă lasă să ies oricum din casă. Nu ies fără aprobarea ei, pentru că are gust”, spunea actrița.

În prezent actrița Emilia Popescu este concurentă la Te cunosc de undeva! La cei 55 de ani ai săi, actrița a acceptat provocarea de a ieși din zona de confort și de a urca pe scena transformărilor în fiecare sâmbătă, de la 20:00.