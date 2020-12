Show-ul Te cunosc de undeva! își alege finaliștii acestui sezon: “Îmi pare rău că se termină! Tot ce am trăit aici e irepetabil!”

Ajunşi pe ultima sută de metri, concurenţii şi-au dat frâu liber emoţiilor şi şi-au făcut dezvăluiri în premieră.

„Îmi pare rău că se termină! Tot ce am trăit aici, lângă Romică, e irepetabil! Faptul că m-am reîndrăgostit de meseria asta este şi datorită lui. În perioada asta atât de grea pentru noi, în care nu am putut fi pe scenă, datorită lui Romică şi datorită Te cunosc de undeva! am mai trăit puţin!”, a mărturisit Adriana Trandafir, cu ochii în lacrimi, iar aceasta este doar una dintre multele declaraţii emoţionante pe care telespectatorii le vor putea urmări sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Cum va arăta Semifinala Te cunosc de undeva! din 12 decembrie 2020

Sâmbăta aceasta, cei opt competitori ai sezonului 15 îşi joacă ultima şansă pentru cea mai grea şi cea mai importantă competiţie din acest maraton – finala de săptămâna viitoare. Gala va fi deschisă de Adda cu un travesti, unul dintre cele mai dificile şi mai solicitante personaje masculine de când există Te cunosc de undeva! – Jason Derulo.