Te cunosc de undeva! 14 mai 2022. Jazzy Jo și Zarug au câștigat a treia ediție a sezonului 17 Te cunosc de Undeva!

Jazzy Jo și Zarug i-au ridicat în picioare pe jurați lucru care s-a văzut la finalul serii. Ei au reușit să pună în scenă un moment incredibil, iar transformarea lor i-a lăsat cu gura căscată pe jurați.

Jazzy Jo și Zarug au câștigat a treia ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! interpretând Elton John și Dua Lipa - Cold Heart

Ruleta i-a pus la grea încercare pe toţi. Printre „norocoşii” ediţiei s-au numărat şi Jazzy Jo și Zarug , care au avut parte de o transformare de zile mari, în Elton John și Dua Lipa, apărând pe scenă cu celebra piesă "Cold Heart" și au obținut și premiul din a treia gală.

Interpretarea celebrilor actori din generații diferite, Dua Lipa și Elton John, le-a adus premiul din această seară. Concurenții sezonului 17 a show-ului transformărilor au precizat în repetate rânduri că au depus foarte mult efort pentru a se ridica la nivelul așteptărilor.

Ei au avut parte și de o mare provocare, Ioana (Jazzy Jo), a fost diagnosicată cu laringită. Când în sfârşit ruleta i-a adus un rol confortabil, care să îi scoată în evidenţă calităţile vocale, mai exact transformarea în senzuala Dua Lipa, Jazzy Jo, partenera lui Zarug, a trăit o spaimă de zile mari.

„Nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă asta, că pot să am acest ghinion!”, a declarat artista chiar înainte de a aduce pe scena transforming show-ului o colaborare de excepţie, care a reuşit să reunească două generaţii de fani din întreaga lume – Elton John & Dua Lipa.

„După ce am stat câteva ore ca să diger ghinionul care m-a lovit, m-am remontat, am început tratamentul şi am apelat şi la toate trucurile pe care le ştiam, pentru ca filmarea să mă găsească într-o formă cât mai bună!”, a mai completat Jazzy Jo.

Zis și făcut, a urcat pe scenă ca nouă și pe lângă voce, s-a descurcat artista cu senzualitatea personajului adus de ruleta Te cunosc de undeva! Intrarea pe scenă a fost primul moment care a adus zâmbetul pe buze juraților, care au fost uimiți de apariția lor.

Cum arată clasamentul celei de-a treia gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

Locul 1 - Jazzy Jo şi Zarug Locul 2 - Maria Buză şi Paula Chirilă Locul 3 - Carmen Chindriş şi Romică Ţociu Locul 4 - Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu Locul 5 - Ilona Brezoianu şi Florin Ristei Locul 6 - Ana şi Monica Odagiu Locul 7 - Emi şi Cuza Locul 8 - Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

