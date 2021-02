Te cunosc de undeva, 20 februarie 2021. Cristina Vasiu, surpriză de proporții mari pe scenă, transformată în Freddie Mercury

20 Februarie 2021

În ediția a treia a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!" Cristina Vasiu a urcat pe scenă cu piesa "The Show Must Go On", transformată în Freddie Mercury