Tatăl ei a fugit din Cuba când avea doar 18 ani. Acum patru ani, visul ei a adus-o în România. Viața fabuloasă a Barbarei de la Mandinga!

Este cea mai sexy componentă a trupei Mandinga şi i-a sucit minţile lui Mihai Bendeac. Dar puţin ştiu însă povestea din spatele chipului frumos. Barbara ne-a povestit, în exclusivitate, cum a ajuns în România şi ce compromisuri a făcut pentru celebritate.

Barbara este în România de mai puțin de patru ani. Tânără, frumoasă și extrem de talentată, a avut curajul să își schimbe complet viața, dând Madridul pe București.

„Am ajuns în România prin puterea muzicii. O prietenă de-a mea, româncă, mi-a făcut cunoștință cu managerul trupei Mandinga. Am ajuns în București, unde i-am cunoscut pe băieți. Am avut o chimie foarte bună. Adevărul este că am avut și noroc, o parte din trupă este din Cuba. Eu fiind din Spania, tata din Cuba, am avut limba în comun și mi-a fost mult mai ușor să mă adaptez”, a povestit Barbara.

Tatăl artistei și-a luat viața în propriile mâini, când avea doar 18 ani. Neputând să accpte realitatea socială și politică din țara natală, Cuba, tânărul a fugit, refugiindu-se în Spania. „Când avea 18 ani, tata a plecat din Cuba, forțat de situația politică.”

Dacă pentru tatăl ei, cariera muzicală a Barbarei a fost realizarea propriului vis din tinerețe, mama artistei nu a fost prea încântată de alegerea ei.

„Trebuie să recunosc că mama a fost mai puțin de acord cu alegerea mea. Îmi tot spunea că muzica nu este o meserie siură, că și-ar dori mai multă stabilitate pentru mine, acolo, în Spania, lângă ea. Dar știe că aceasta este pasiunea mea”, a adăugat ea.

În spatele zâmbetului, Barbara ascunde dorul de părinți și de prieteni. „Vorbesc cu mama în fiecare zi, dar nu-i același lucru, vorbitul la telefon cu văzutul...Mi-e dor să o îmbrățișsez, să o pup. Dar, m-am obișnuit și sunt fericită că pot să fac ce vreau, pot să trăiesc din pasiunea mea, chiar dacă sunt departe de familie.”

Este în România de aproape patru ani. A învățat limba, și-a găsit jumătatea și s-a îndrăgostit de țara adoptivă. Ce îi place cel mai mult Barbarei?

„Oamenii! Îmi place vibe-ul vostru, îmi aduce aminte de Spania. Vă place viața! Eu am crezut că lumea e mult mai închisă aici, mai retrasă, poate. Îmi place și mâncarea, mai ales sarmalele de post!”, a mărturist Barbara.

Interviul integral, în materialul video de mai sus!

