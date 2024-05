Finala Te cunosc de undeva Sezonul 20, 25 mai 2024. Alexia Țalavutis și Dima Trofim - Jurizare

În FINALA din data de 25 mai 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat în The Cast of Hairspray The Musical. Iată cum au analizat jurații prestația lor!

Sambata, 25.05.2024, 22:30