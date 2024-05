Finala Te cunosc de undeva Sezonul 20, 25 mai 2024. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat în The Cast of Hairspray The Musical - ”You can't Stop The Beat”

În FINALA din data de 25 mai 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat în The Cast of Hairspray The Musical și au interpretat melodia ”You can' t Stop The Beat”

Sambata, 25.05.2024, 22:14