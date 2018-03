Yo, yo, yo! Aici este THE FOUR - CEI 4, iar lupta se dă pe loc! Un singur cerc roșu te trimite acasă, clar?

Cel mai tare show de muzică pleacă la drum! Sunt patru scaune, cu patru artiști cunoscuți. Crezi că ești mai bun? Îi provici! Primești patru cercuri albastre - un singur ”roșu” te trimite acasă, apoi alegi cu cine dorești a te duela. Publicul alege cine rămâne pe scaun. Nu e loc de pierdut timpul: ”Aici este The Four, iar lupta se dă pe loc!” Marele premiu? Contractul cu o casă de discuri, muzică dată pe radiouri și...afirmarea!

Yo, yo, yo, vorba lui Macanache, prezentatorul! Începe ”The Four - Cei 4”, cel mai tare show de muzică de la noi. Sunt patru scaune, cu patru artiști cunoscuți pe ele. Tu crezi că poți ridica pe unul dintre ei? Ok, te prezinți, cânți, iar juriul - Feli, Anastasia, Cheloo și Carla's - decide dacă ai dreptul de a provoca la duel.



Dacă primești patru cercuri albastre, ești tare, dar nu uita: unul singur de culoare roșie te trimite acasă! Apoi, cu biletul de trece în mână, provoci! Tu alegi, iar publicul hotărăște cine rămâne pe scaun și cine se îndreaptă spre metrou: challangerul sau unul dintre cei 4 ”inițiali”: Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Angelo Simonică sau Dragoș ”Uddi” Udilă, adică formula de start de la ”The Four - Cei 4”.

Grila de start de la "The Four - Cei 4": Angelo, Anastasia, Nicoleta, Dragoș. Cine rămâne până la final?

Duelurile durează 10 săptămâni, iar marele premiu este...afirmarea. Adică un contract cu casa de discuri ”Global Record”, muzica ta pe radiouri și concerte, multe concerte. Ești gata? Bun, intrăm la ”The Four - Cei 4”, locul unde lupta se dă pe loc!

