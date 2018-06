Anastasia Sandu versus Maria Cojocaru, primul duel al serii! Feli a fost surprinsă total: ”Sunt atât de diferite și atât de bune! Mi-au dat o energie uimitoare!”

Primul duel al serii se dă între Anastasia Sandu și Maria Cojocaru, iar lupta este, fără doar și poate, foarte strânsă.

Cea care a urcat prima pe scenă și a deschis lupta la ”The Four - Cei 4” a fost nimeni alta decât Maria.

”Maria este o supraviețuitoare. Mult curaj din partea ta. Ai dat startul show-ului, în această seară.”, i-a spus Macanache după ce a terminat de interpretat single-ul ”Survivor”, de la Destiny's Child

De cealaltă parte, Anastasia a ales să interpreteze piesa ”Me, Myself and I”, a lui G-Eazy.

”Nu știu cu cine aș vota, sunt atât de tari amândouă și atât de diferite. Mi-au dat o energie de finală cum nu mă așteptam.”, a spus Feli, care a fost impresionată de reprezentațiile celor două.

Cea care a convins a fost, fără doar și poate, Anastasia, în urma votului publicului, va ocupa un scaun dintre cele patru: ”Mi-a zis că i-a fost dor de mine. Și mie mi-a fost dor de el (nr. scaun).

