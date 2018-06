Cel mai emoționant moment de la ”The Four - Cei 4”. Până și Antonia a plâns de amarul lui, iar telespectatorii au fost impresionați când i-au văzut șiroaiele de lacrimi pe obraji: „Voi renunța la muzică!”

Ca în orice concurs, tensiunea, emoțiile și lacrimile sunt la ele acasă, iar „The Four - Cei 4” nu face excepție.

În orice caz, sâmbătă seara, în penultima ediție a emisiunii, telespectatorii au fost martorii celui mai emoționant moment din cadrul show-ului. Unul dintre concurenți, cotat de Carlas Dreams drept unul dintre favoriți - „cel mai fain timbru vocal din concurs” - a început să plângă după ce a pierdut duelul. În plus, părea decis să renunțe la muzică, dezamăgit până peste măsură de rezultat și de el însuși.

Piesa lui Ed Sheeran - ”Thinking Out Loud” a sunat unic, dar din păcate, publicul nu a fost convins.

Antonia a plâns și ea și a părăsit masa juraților pentru a-l încuraja în culise și pentru a-i cere datele de contact.

Cunoscut românilor după apariția sa la ”X Factor” în sezonul 7, Anton Banaghan a reușit să stârnească reacții dintre cele mai diverse din partea juraților. ”Anton, cântă te rog, apoi vom vedea și întrebările. Eu am votat deja”, i-a spus Carla’s Dreams, iar după primele versuri, Feli a anunțat că și ea și-a dat votul. Calitățile sale și aplauzele în picioare primite de Anton nu l-au convins însă și pe Cheloo, care inițial i-a dat lui Anton un vot negativ. ”Voi glumiți?! Acesta este cel mai fain timbru din concurs!”, a răbufnit însă Carla’s Dreams, care alături de Antonia și Feli au reușit apoi să îl convingă pe colegul lor jurat să îi dea o șansă lui Banaghan să intre la duel.

Așadar, Anton a primit șansa de a îl provoca la duel pe Vlad, după cum a ales. Aflat însă în concurs de mai multe ediții și cu multe dueluri la activ, Vlad Musta a dovedit încă o dată de ce și-a câștigat locul între Cei 4 și, mai ales, de ce a reușit să și-l păstreze atâta vreme! ”Vlad, ai crescut atât de frumos de la un episod la altul, te aplaud!”, a spus Feli. Vlad a devenit astfel, cu ajutorul votului publicului, primul finalist la ”The Four – Cei 4”. Decizia a emoționat-o pe Antonia, care nu i-a putut abține lacrimile și a mers după Anton și l-a îmbrățișat. ”Se vede că el este născut pentru acest lucru și merita să câștige. Vreau să îl ajut cumva”, a spus artista.

Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca sunt finaliștii ”The Four – Cei 4” după ce au reușit mai multe ediții la rând să își apere scaunele, iar acum se pregătesc pentru ultima luptă, în marea finală de sâmbătă, 9 iunie, de la ora 20.00, la Antena 1.

