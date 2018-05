De 4 X Uddi! Premieră la "The Four"! Duelul strategic al concurenților aflați pe scaune a creat controverse: "Zici că suntem la Cerbul de AUR"

Premieră în această seară la ”The Four – Cei 4”! Alexandra Crișan, Vlad Musta, Dragoș Udilă și Francesca Ilie s-au duelat între ei, pentru prima dată, în competiție.

Juriul a ales pentru aceștia ”Muzica românească” drept temă de interpretare, așa că fiecare și-a ales câte o piesă. Unii mai inspirați, alții mai puțin și n-am spus-o noi, ci juriul, care a și ales câștigătorul.

Astfel, dacă Vlad Musta a început cu "Nunta" celor de la Phoenix,

Alexandra și-a atras numeroase critici după interpretarea melodiei "De-ar fi să vii" a Mihaelei Runceanu: "Bun venit la crizantema de aur, la Cerbul de aur", i-a spus Cheloo.

Ultimele două prestații au fost alese din repertoriul Deliei, Francesca interpretând "Cine m-a făcut om mare", iar Uddi, strategic, și-a cântat propria piesă, "Ipotecat".

Cu patru voturi din patru, duelul strategic a fost adjudecat: De 4XUDDI!

Premiul îi asigură acestuia un avantaj major: poate refuza primul duel la care ar fi provocat și să trimită un alt coleg în luptă.

